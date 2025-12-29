Dawladda Azerbaijan oo ka soo horjeesatay Aqoonsiga Israa’iil ee Soomaaliland
Jamhuuriyadda Azerbaijan waxay mar kale xaqiijinaysaa taageeradeeda buuxda ee madaxbannaanida, midnimada, iyo dhul-weynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyadoo lagu ixtiraamayo xuduudaheeda caalamku aqoonsan yahay.
Aqoonsiga waxa loogu yeero “Somaliland” oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu ka hor imaanayaa xeerarka iyo mabaadi’da sharciga caalamiga ah iyo Axdiga Qaramada Midoobay.
Azerbaijan waxay soo martay waayo-aragnimo xanuun badan oo la xiriirta gumeysi ciidan oo shisheeye iyo kala-go’ ka dhacay dhulkeeda, taas oo ku xadgudbaysay sharciga caalamiga ah.
Iyadoo ku hagaysa mabaadi’dan iyo waayo-aragnimadeeda gaarka ah, Jamhuuriyadda Azerbaijan waxay si adag ugu taagan tahay ilaalinta madaxbannaanida, midnimada dhuleed, iyo xorriyadda siyaasadeed ee dhammaan dalalka, waxayna ugu baaqaysaa beesha caalamka inay u dhaqanto si masuuliyad leh, kuna shaqeyso si buuxda oo waafaqsan sharciga caalamiga ah.