DEGDEG: Xamaas oo xaqiijisay in la diley Afhayeenkoodii Abuu Cubeyda
Kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas ayaa shaacisay in la dilay Abuu Cubeyda, afhayeenkii muddada dheer u hadlayay garabka militari ee Xamaas, Qassam Brigades, sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo ay soo saartay kooxda.
Bayaan ka soo baxay Xamaas ayaa lagu sheegay in Abuu Cubeyda uu ku geeriyooday weerar ay masuuliyaddiisa dusha ka saartay Israa’iil, inkasta oo aan weli si madax-bannaan loo xaqiijin faahfaahinta ku saabsan goobta iyo waqtiga uu dilku ka dhacay.
Xamaas ayaa ku tilmaantay dilkiisa “khasaaro weyn” oo soo gaaray halganka ay sheegtay inay ku jirto, waxayna ballan-qaadday in geeridiisu aysan wiiqi doonin howlgaladooda militari.
Abuu Cubeyda ayaa caan ku ahaa muuqaallada iyo bayaanada codka ah ee uu si joogto ah ugu gudbin jiray fariimaha Qassam Brigades, gaar ahaan xilliyada dagaallada iyo xiisadaha ka aloosan Marinka Gaza.
Hadalladiisa ayaa inta badan saameyn ballaaran ku yeelan jiray warbaahinta caalamka iyo aragtida taageerayaasha Xamaas.
Ilaa iyo hadda, dhinaca Israa’iil kama aysan bixin wax war rasmi ah oo ay ku xaqiijinayso ama ku beeninayso sheegashada Xamaas. Dhacdadan ayaa la filayaa inay sii kiciso xiisadda dagaal ee ka taagan Gaza iyo guud ahaan gobolka Bariga Dhexe.
Warbaahinta caalamka ayaa si dhow ula socota xaaladda, iyadoo la sugayo xaqiijin dheeraad ah iyo faahfaahin rasmi ah oo ka timaadda ilo madax-bannaan.