Isbahaysiga Sucuudiga oo duqeeyey maraakiib hub siday oo ka yimid Imaaraadka iyo loollanka Yemen oo xoogaystay
Isbahaysiga uu hoggaamiyo Sucuudiga ayaa shaaciyay inay duqayn xaddidan ka fuliyeen dekadda Mukalla ee gobolka Xadramuut ee dalka Yemen, iyadoo lala beegsaday hub iyo saanad milateri oo dibadda ka timid.
Wakaaladda Wararka ee Sucuudiga (WAS) ayaa baahisay in weerarkan dhinaca cirka ah lala eegtay laba markab oo ka yimid dekadda Al-Fujairah ee dalka Imaaraadka Carabta, kuwaas oo dekadda Mukalla soo galay iyagoon fasax ka helin hoggaanka isbahaysiga.
Maraakiibtan ayaa la sheegay inay damiyeen qalabkii lagala socday, ka dibna ay dekadda ka dejiyeen hub iyo gaadiid dagaal oo loogu talagalay ciidanka Golaha Ku-meel-gaarka ah ee Koonfurta (STC).
Afhayeenka Isbahaysiga, Turki Al-Maliki, ayaa xaqiijiyay in duqayntan ay ku timid codsi ka yimid Madaxweynaha Yemen, Rashad Al-Alimi, si loo xaqiijiyo amniga gobollada Xadramuut iyo Al-Mahra.
Tallaabadan ayaa muujinaysay kor u kac xooggan oo ku yimid loollanka awoodeed ee u dhexeeya Sucuudiga iyo Imaaraadka ee ku aaddan saamaynta ay ku leeyihiin koonfurta Yemen, waxaana loo arkaa gacan qaadkii ugu horreeyay ee Sucuudigu si toos ah ugu beegsado wakiillada ay Imaaraadku taageeraan.