DEGDEG: Soomaaliya oo si Cad u Taageertay Isbahaysiga Sacuudiga ee Yemen, si Buuxdana uga Hor Timid Imaaraadka Carabta
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa mar kale xaqiijisay mowqifkeeda adag ee ku aaddan taageeridda madaxbannaanida, midnimada, amniga, xasilloonida iyo dhuleednimada Jamhuuriyadda Yemen, iyadoo si cad u diiday tallaabo kasta ama faragelin kasta oo wiiqeysa midnimada Yemen ama sharciyadda dastuuriga ah iyo hay’adaha qaranka ee dalkaasi.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay si buuxda u taageersan tahay dowladda sharciga ah ee Yemen, iyadoo ku adkeysatay muhiimadda ay leedahay xal siyaasadeed oo nabadeed oo ay hoggaaminayaan shacabka Yemen, kaas oo ilaalinaya madaxbannaanida qaranka isla markaana ka jawaabaya hamiga shacabka Yemen ee ku aaddan amni, xasillooni iyo horumar.
Soomaaliya ayaa sidoo kale bogaadisay doorka muhiimka ah Boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ka qaadaneyso taageeridda amniga iyo xasilloonida Yemen iyo guud ahaan gobolka, iyo dadaalladeeda siyaasadeed, diblomaasiyadeed iyo bini’aadannimo ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Yemen, laguna yareeyo dhibaatada bani’aadannimo, isla markaana lagu taageero geeddi-socod nabadeed oo dhammeystiran oo waafaqsan tixraacyada heer gobol iyo heer caalami.
Warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu ammaanay doorka Isbahaysiga Taageerada Sharciyadda Yemen, dadaalladooda ku aaddan ilaalinta hay’adaha dowladda Yemen, dhowrista madaxbannaanida iyo dhuleednimada dalkaasi, iyo taageeridda geeddi-socodka nabadda, si loo gaaro amni iyo xasillooni ka hana qaada Yemen iyo guud ahaan gobolka.
Intaa waxaa dheer, Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa muujisay garab-istaag buuxa oo ay la leedahay Boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoo ku celisay diidmadeeda ku aaddan hanjabaad kasta oo khatar ku ah amniga Boqortooyada, maraakiibta ganacsiga caalamiga ah, ama xasilloonida dalalka gobolka.
Ugu dambeyn, Soomaaliya ayaa carrabka ku adkeysay in amniga iyo xasilloonida Yemen ay laf-dhabar u yihiin amniga Badda Cas, Gacanka Cadmeed iyo Geeska Afrika, waxayna ugu baaqday beesha caalamka in ay sii xoojiso taageerada dadaallada lagu gaarayo xal siyaasadeed oo waara oo dhammeeya colaadda, dibna u soo celiya amniga, xasilloonida iyo doorka dabiiciga ah ee Yemen ee dunida Carabta iyo gobolka.