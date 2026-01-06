Trump oo laga cabsi qabo inuu weeraro jasiiradda Greenland iyo NATO oo war ka soo saartay
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo in Greenland ay kamid noqato dalkiisa, hadalkaas oo ay xeeldheereyaashu ku fasireen in Washington ay qorshaynayso inay xoog ku qabsato is maamulkan sharci ahaan ka tirsan Denmark.
Ra’iisul Wasaaraha Denmark, Mette Frederiksen, ayaa ka digtay in haddii Mareykanku isku dayo inuu xoog ku qabsado jasiiradda Greenland, taasi ay ka dhigan tahay dhammaadka isbahaysiga milatari ee NATO.
Hadalkan ayaa imanaya xilli dunidu ka walaacsan tahay saameynta weerarkii milatari ee Mareykanku dhowaan ku qaaday Venezuela iyo afduubka hoggaamiyihiisa Nicolas Maduro iyo xaaskiisa.
Frederiksen waxay hadalkan jeedisay Isniintii, kaddib markii Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar kale ku celiyay baaqiisa ah in Greenland ay hoos timaaddo gacanta tooska ah ee Washington.
Greenland waa is-maamul ah oo ka tirsan boqortooyada Denmark, sidoo kalena ka mid ah dalalka ku jira NATO, balse Trump ayaa bilihii la soo dhaafay si joogto ah ugu hanjabayay inuu jasiirradaas xoog ku qabsan doono.