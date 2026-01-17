Trump oo Qoraal U Diray Al-Sisi, Kana Hadlay Doorka Mareykanka ee Xallinta Khilaafka Wabiga Niilka
Trump ayaa xalay warqad u diray Madaxweynaha Masar, Cabdifatax Al-Sisi, isagoo muujiyay diyaar u ahaanshaha Mareykanka ee dhexdhexaadinta Masar iyo Itoobiya, si loo gaaro heshiis kama-dambeys ah oo ku saabsan biyaha Wabiga Niilka.
Warqadda uu Trump diray ayaa lagu xusay in, marka laga duulayo saaxiibtinimada labada dal iyo ballan-qaadka Mareykanka ee nabadda iyo daryeelka shacabka Masar, Washington ay diyaar u tahay inay dib u bilowdo doorkeeda dhexdhexaadinta si si masuuliyad leh loo xalliyo muranka taagan.
Trump ayaa sheegay in isaga iyo kooxdiisu ay si buuxda u fahamsan yihiin muhiimadda istiraatiijiga ah ee Webiga Niilka u leeyahay Masar, Suudaan iyo Itoobiya, isla markaana ay doonayaan in la gaaro xal waara oo hubinaya baahiyaha biyaha mustaqbalka fog ee saddexda dal.
Sidoo kale, Mareykanka ayaa caddeeyay in aysan habboonayn in hal dal uu keligiis xakameeyo kheyraadka Niilka, arrintaas oo waxyeello u geysan karta deriska kale.
Trump wuxuu muujiyay rajo ah in, iyadoo la adeegsanayo khibrad farsamo, wada-xaajoodyo hufan, iyo kormeer firfircoon oo Mareykanka ah, la gaari karo heshiis ay dhammaan dalalka ku wada qanacsan yihiin.