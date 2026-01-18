Kooxaha Gurmadka Indonesia oo Helay Burburka Diyaarad ay Saarnaayeen 11 Qof oo dhowaan la waayay
Kooxaha samatabixinta dalka Indonesia ayaa Axaddii helay burburka diyaarad yar oo la rumeysan yahay inay ku dhacday dhul buuraley ah, iyadoo ay saarnaayeen 11 qof, xilli ay ku wajahneyd gobol buuro leh oo ku yaalla jasiiradda Sulawesi.
Diyaaraddan oo nooca ATR 42-500 turboprop ah, kana tirsaneyd shirkadda Indonesia Air Transport, ayaa Sabtidii ka baxday magaalada Yogyakarta ee jasiiradda Java, kuna sii jeeday Makassar, caasimadda gobolka Koonfurta Sulawesi, balse Diyaaradda ayaa la waayay xiriirkeedii radar-ka xilli ay jireen daruuro cufan iyo cimilo adag.
Madaxa xafiiska samatabixinta Makassar, Muhammad Arif Anwar, ayaa sheegay in koox gurmad ah oo saarnaa helikobtar militari ay subaxnimadii Axadda arkeen wax u eg daaqad yar oo diyaarad ah, taasoo taallay kayn ku dhow buurta Mount Bulusaraung.
Intaa ka dib kooxaha dhulka ayaa helay burbur weyn oo u dhigma qeybta hore iyo dabada diyaaradda, kuwaas oo ku kala firdhiyey dhul keyn ah oo aad u qallafsan.
Anwar ayaa tilmaamay in helitaanka qaybaha waaweyn ee diyaaradda ay si weyn u yareysay aagga baarista, isla markaana ay siinayso tilmaamo muhiim ah oo lagu adkeynayo goobta raadinta.
Wuxuu intaas ku daray in kooxaha wadajirka ah ee samatabixinta ay hadda diiradda saarayaan raadinta dadka saarnaa diyaaradda, gaar ahaan haddii ay jiraan dad wali nool.
Diyaaradda ayaa la xaqiijiyay inay waday siddeed ka mid ah shaqaalaha diyaaradda iyo saddex rakaab ah oo ka socday Wasaaradda Arrimaha Badda iyo Kalluumeysiga Indonesia, kuwaas oo ka qeyb qaadanayay hawl kormeer badeed oo cirka ah.