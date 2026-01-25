Ingiriiska oo maxkamadaynaya rag loo haysto inay weerareen shakhsiyaad mucaarad ku ah dowladda Pakistan
Saddex nin oo u dhashay dalka Britain ayaa saacado ka hor ka soo muuqday maxkamad ku taalla London, kuwaas oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen shirqool qorsheysan oo lagu beegsanayay laba qof oo si cad uga soo horjeeda dowladda Pakistan, kuwaas oo ku nool Boqortooyada Midowday.
Dacwad-oogayaasha ayaa maxkamadda Westminster Magistrates u sheegay in raggan ay galeen heshiis si heer sare ah loo qorsheeyay si ay isku mar u weeraraan guryaha Shahzad Akbar iyo Adil Raja, kuwaas oo labaduba caan ku ah dhaleeceynta dowladda Pakistan.
Sida uu sheegay dacwad-oogaha Warren Stanier, Akbar oo horey u ahaa la-taliye la shaqeeya Ra’iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan, oo hadda xabsi ku jira ayaa wajiga dhowr jeer lagu dhuftay kadib markii uu albaabka u furay nin wajiga qariyay oo magaciisa si gaar ah u weydiiyay, xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaalla Cambridge, bartamaha England.
Dhanka kale, laba nin ayaa isku dayay inay xoog ku galaan guriga Adil Raja, oo ah sarkaal hore oo milatari kana mid noqday dadka ku caan baxay baraha YouTube, kaas oo degan magaalada Chesham, ee waqooyi-galbeed ka xigta London, balse Raja ma uusan joogin guriga xiligaas.
Dowladda Pakistan ayaa horey u xukuntay Raja isagoo maqan, iyadoo ku eedeysay falal la xiriira argagixisanimo oo ku saleysan taageero uu online ku muujiyay Imran Khan.
Toddobaad kadib weerarradaas, laba nin oo mid ka mid looga shakiyay inuu hub watay ayaa la rumeysan yahay inay jebiyeen daaqad ka mid ah guriga Akbar, isla markaana isku dayeen inay gudaha u tuuraan maro dabeysan, balse weerarkaasi wax khasaare ah ma uusan geysan.
Eedeysanayaasha ayaa kala ah:
Karl Blackbird (40 jir), oo lagu eedeeyay laba qodob oo ah shirqool lagu weerarayo laguna geysanayo dhaawac jireed;
Chris McAulay (39 jir), oo wajahaya hal qodob oo isla dambigaas ah;
Doneto Brammer (21 jir), ayaa asna lagu soo oogay eedeymo la xiriira haysashada hub sharci darro ah iyo shirqool dab-qabadsiin (arson).
Kiiskan ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo amniga mucaaradka siyaasadeed ee ku nool dibadda, gaar ahaan kuwa ka soo horjeeda dowlado awood leh, isla markaana muujiyay sida khilaafaadka siyaasadeed ee caalamiga ah ay ugu fidi karaan gudaha dalalka reer Galbeedka.