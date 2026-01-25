Toogashadii Minneapolis ka Dib: Xaaladda Maraykanka oo Kacsan iyo Dadweyne Dalbanaya Caddaalad
Xaaladda maanta ka taagan Maraykanka, gaar ahaan magaalada Minneapolis, ayaa ah mid aad u kacsan kaddib toogashadii shalay ee ay ku dhinteen muwaadin rayid ah oo lagu eedeeyay inay fuliyeen saraakiil ka tirsan hay’adaha federaalka ee socdaalka. Dhacdadan ayaa mar kale dib u soo noolaysay dood xooggan oo ku saabsan adeegsiga awoodda, hab-dhaqanka ICE, iyo sida muhaajiriinta iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay loola macaamilo.
Saacadihii ka dambeeyay toogashada, cabsi iyo carro ayaa si degdeg ah ugu faafay bulshada. Dad badan ayaa isugu soo baxay waddooyinka Minneapolis, iyagoo muujinaya murugo, caro iyo dalab caddaalad ah. Qoysaska, dhalinyarada iyo ururrada bulshada ayaa sheegay in dhacdadani aysan ahayn mid gooni ah, balse ay qayb ka tahay silsilad dhacdooyin ah oo muujinaya militarayn iyo adkeyn sii kordhaysa oo lagu sameynayo howlaha socdaalka.
Mas’uuliyiinta federaalka ayaa ku adkeysanaya in toogashadu ahayd mid is-difaac ah, balse goobjoogayaal, mas’uuliyiin maxalli ah iyo qoyska dhibbanaha ayaa si adag u diidaya sheekadaas. Kala duwanaanshahan warbixinnada ah ayaa sii huriyay kalsooni darro horey u jirtay oo u dhaxaysa bulshada iyo hay’adaha amniga. Dadka deegaanka ayaa sheegaya inay dareemayaan in runta la qarinayo, halka caddaaladdana ay mar kale dib u dhacday.
Maanta, mudaaharaadyadu ma ahan kuwo ku kooban Minneapolis oo keliya. Magaalooyin kale oo waaweyn sida Los Angeles, Washington DC, New York iyo San Francisco ayaa lagu arkay isu-soo-baxyo lagu cambaareynayo ICE iyo siyaasadaha adag ee socdaalka. Baaqyada ugu waaweyn ee dadka dhigayaan waxaa ka mid ah in la joojiyo hawlgallada xoogga ku dhisan, in baaritaan madax-bannaan la sameeyo, isla markaana lala xisaabtamo cid kasta oo mas’uul ka ah dhiigga daatay.
Xaaladda guud ee ammaanka ayaa ah mid feejignaan sare ku jirta. Booliiska iyo hay’adaha ammaanka ayaa kordhiyay joogitaankooda, taas oo iyaduna sii xoojisay dareenka cabsi iyo walbahaar ee dadweynaha. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka baqaya in rabshado kale ay dhacaan, halka qaar kalena ay ka cabsi qabaan in la bartilmaameedsado sababo la xiriira midabkooda, diintooda ama asal ahaan ay ka soo jeedaan.