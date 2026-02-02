Waa Maxay Shaqada Guddiga Difaaca Qaranka ee Maanta Lagu Dhawaaqay?
Guddiga Difaaca Qaranka waa hay’ad istiraatiiji ah oo loo aasaasay in ay hagto, isuduwdo, isla markaasna kormeerto siyaasadaha iyo go’aannada la xiriira difaaca iyo amniga qaranka.
Shaqadiisa ugu weyn waa xoojinta wadashaqaynta hay’adaha amniga, dejinta qorshayaal istiraatiiji ah oo mideysan, hubinta isla-xisaabtanka, iyo in la helo hoggaan cad oo masuuliyad leh oo ka dhex shaqeeya dhammaan laamaha difaaca dalka.
Maanta magaalada Muqdisho, Ergeyga Gaarka ah ee Guddoomiyaha Guddiga Isuduwidda iyo Madaxa Hawlgalka AUSSOM (SRCC), Danjire El Hadji Ibrahima Diene, ayaa si weyn u bogaadiyey Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ka dib markii ay si rasmi ah u daahfurtay Guddigan Difaaca.
Danjiruhu wuxuu tallaabadan ku tilmaamay mid muhiim u ah xoojinta hoggaaminta Soomaalida iyo lahaanshaha qaranka ee maamulka waaxda difaaca, taas oo saldhig u noqon karta amni waara iyo dawladnimo adag.
Guddiga Difaaca Qaranka waxaa hoggaaminaya Wasiirka Difaaca, Mudane Axmed Macallin Fiqi, waxaana xubno ka ah hoggaan sare oo amni heer qaran ah, sida Lataliyaha Amniga Qaranka, Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Taliyaha Booliska Soomaaliyeed, Wasaaradda Arrimaha Amniga Gudaha,madaxda hay’adaha sirdoonka.
Isu-imaanshaha hoggaan heerkan ah ayaa suurtagelinaya in go’aannada difaaca ay noqdaan kuwo mideysan, xog-ogaal ah, isla markaana ku salaysan baahiyaha dhabta ah ee amniga dalka.
Danjire El Hadji Ibrahima Diene ayaa xusay in dhismaha Guddiga Difaaca uu muujinayo biseyl siyaasadeed iyo mas’uuliyad qaran oo ay DFS muujisay, isagoo adkeeyey in hoggaamin gudaha ah ay tahay furaha ugu muhiimsan ee lagu gaari karo nabad iyo xasillooni waarta.
Wuxuu, sidoo kale, tilmaamay in Guddigan uu door weyn ka qaadan doono koruqaadista islaxisaabtanka, dabagalka howlaha amniga, iyo hubinta in hay’adaha difaaca ay si hufan ugu adeegaan shacabka.