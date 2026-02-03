Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Soomaaliya oo gaaray Baydhabo
Sheeko:Arrimaha Doorashada
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha Mudane Cabdikariin Axmed Xasan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay.
Socdaalka guddoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa qayb ka ah kormeer iyo dardargelin ku saabsan hawlaha doorashooyinka iyo qiimeynta diyaar garowga maamulka ee qabashada doorashada qof iyo codka ah.
Inta uu ku sugan yahay Baydhabo, Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha iyo wafdigiisa waxa ay kulamo la yeelan doonaan mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed oo uu ugu horeeyo Madaxweynaha Maamulkaas Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen.