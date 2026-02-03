Manda Bay: Isbeddelka Istaraatiijiyadeed ee Mareykanka iyo Go’doominta Al-Shabaab
Naqshadda cusub ee amniga Geeska Afrika waxay hadda ka soo unkamaysaa xeebaha Lamu. Maraykanka oo si weyn ugu dhiirraday inuu dib u qaabeeyo awooddiisa milateri ee Bariga Afrika, isagoo galiyay lacag dhan $71 milyan oo doollar ballaarinta saldhigga Manda Bay ee dalka Kenya. Tallaabadan ma ahan mid ku kooban casriyeynta dhabbe diyaaradeed oo gaaraya 10,000 oo feet, balse waa dhalashada “Garaad Milateri” oo loo dejiyay in lagu go’doomiyo dhaqdhaqaaqyada al-Shabaab ee koonfurta Soomaaliya, iyadoo culayskii hawlgallada laga soo rarayo dalka Jabuuti.
Manda Bay (gaar ahaan qaybta loo yaqaanno Camp Simba) waxa ay aheyd goobtii ay al-Shabaab ku qaadeen weerar aad u xooggan oo dhacay subaxnimadiisii 5-tii Janaayo, 2020. Weerarkaas ayaa loo arkay inuu ahaa mid ka mid ah dhiirigeliyeyaasha ugu waaweyn ee keenay in Mareykanku uu hadda go’aansado inuu lacagta intaas le’eg ($71 milyan) ku bixiyo ammaanka iyo ballaarinta saldhigga.
Muddo ku dhow labaatan sano, Jabuuti waxay ahayd udub-dhexaadka hawlgallada Mareykanka ee Geeska Afrika, iyadoo martigelisay saldhigga kaliya ee rasmiga ah ee Mareykanku ku leeyahay qaaradda (Camp Lemonnier).
Si kasta ha ahaatee, sannadihii ugu danbeeyay waxaa soo baxay isbeddello juquraafi-siyaasadeed oo ku qasbay milateriga Mareykanka (AFRICOM) inay dib u eegis ku sameeyaan kalsoonida ay ku qabaan Jabuuti.
Sababta ugu horreysa ee keenay isbeddelkan waa loolanka quwadaha waaweyn; Jabuuti waxay dalkeeda u furtay saldhiggii ugu horreeyay ee Shiinaha ee meel ka baxsan dhulkooda, kaas oo ku yaalla meel dhawr mayl oo qura u jirta saldhigga Mareykanka.
Jiritaanka Shiinaha ee Jabuuti wuxuu keenay walaac xagga amniga sirdoonka ah iyo suurtogalnimada in la carqaladeeyo dhaqdhaqaaqa hawada iyo badda ee Mareykanka.
Dhinaca kale, Jabuuti waxay noqotay goob ay ku loolamaan quwado badan oo iska soo horjeeda, sida Ruushka, Faransiiska, iyo dalalka Khaliijka, taas oo ka dhigtay deegaan “cariiri ah” oo dhinaca dibloomaasiyadda iyo amniga ah.
Waxaa intaas dheer, dowladda Jabuuti ayaa kor u qaadday kharashka kireysiga dhulka, halka Kenya ay bixisay iskaashi ballaaran iyo jawi ka deggan midka Jabuuti ee dhinaca loolanka quwadaha. Kenya, oo hadda ah “Major Non-NATO Ally,” waxay Mareykanka siinaysaa fursad uu ku yeesho saaxiib istaraatiijiyadeed oo leh maamul degan iyo ciidan si dhow ula shaqeeya hawlgallada lagula dagaallamayo kooxaha argagixisada.
Muhiimadda Istaraatiijiyadeed ee Saldhigga Manda Bay
Saldhigga Manda Bay ma ahan kaliya dhabbe diyaaradeed, balse waa xarun muhiim u ah maamulidda iyo kormeerka amniga Badweynta Hindiya iyo xadka Soomaaliya.
Marka hore, dhismaha dhabbe diyaaradeed oo gaaraya 10,000 oo feet wuxuu suurtogal ka dhigayaa in halkaas ay ka hawlgalaan diyaaradaha sahanka ee aan duuliyaha lahayn (Drones) iyo diyaaradaha xamuulka ee waaweyn, kuwaas oo si toos ah u gaari kara gudaha Soomaaliya iyagoo aan u baahnaan safar dheer oo ay ka soo bilaabaan Jabuuti. Tani waxay kordhinaysaa “wakhtiga dul-joogta” (loitering time) ee diyaaradaha Mareykanka ee ka dusha ilaaliya dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab.
Muhiimadda labaad waxay tahay goobta uu ku yaallo saldhiggan; Manda Bay waxay u dhowdahay mashruuca weyn ee dekedda Lamu (LAPSSET), kaas oo ah marinka ganacsi ee mustaqbalka ee Bariga Afrika.
Sugidda amniga aaggan waxay Mareykanka siinaysaa awood uu ku ilaaliyo marinnada badda ee muhiimka ah, isagoo dhinacna ka xakameynaya Al-Shabaab, dhinaca kalena isha ku haya dhaqdhaqaaqa maraakiibta Shiinaha ee maraya Badweynta Hindiya.