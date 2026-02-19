Mareykanka oo Bariga Dhexe isugu geeyay Awooddii Ciidan ee ugu Weyneyd Tan Iyo 2003
Wargeyska Wall Street Journal ayaa daabacay warbixin uu ku sheegay in ururinta awoodda cirka ee Mareykanka ee Bariga Dhexe ay tahay tii ugu ballaarneyd tan iyo ururintii militari ee ka horreysay duullaankii Ciraaq sanadkii 2003.
Sida uu wargeysku sheegay, tallaabadan militari waxay muujinaysaa diyaar-garow ballaaran oo u oggolaanaya Mareykanka inuu fuliyo hawlgallo ciidan oo muddo dheer socon kara, kana ka ballaaran weerarkii xaddidnaa ee lagu qaaday xarumaha nukliyeerka Iiraan intii lagu jiray dagaalkii dhexmaray Israa’iil iyo Iiraan bishii Juun ee la soo dhaafay.
Warbixintu waxay intaas ku dartay in ururinta awooddan cusub ay muujinayso isbeddel istaraatiiji ah oo Mareykanku ku doonayo inuu ku xoojiyo saameyntiisa amni ee gobolka, gaar ahaan iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha siyaasadeed iyo kuwa militari ee Bariga Dhexe.
Falanqeeyayaasha militariga ayaa aaminsan in tallaabadan ay fariin cad u dirayso quwadaha gobolka, isla markaana ay sare u qaadi karto khatarta isku dhac militari oo baaxad weyn haddii xaaladdu sii xumaato.