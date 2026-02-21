Museveni oo Entebbe ku Qaabilay Hemedti: Maxay ka dhigan tahay Farriinta Nabadeed ee Uganda?
Madaxweynaha dalka Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, ayaa maanta Aqalka Madaxtooyada ee Entebbe ku qaabilay hoggaamiyaha Ciidanka Gurmadka Degdega ah ee Suudaan (RSF), Maxamed Xamdan Dagalo (Hemedti).
Kulankan oo ahaa mid si weyn isha loogu hayay, ayaa diiradda lagu saaray warbixin faahfaahsan oo uu Dagalo ka siiyay Madaxweynaha xaaladda dhabta ah ee ka taagan dalka Suudaan, gaar ahaan dagaalka muddada dheer qaatay ee u dhexeeya ciidanka qaranka iyo kuwa RSF-ta.
Madaxweyne Museveni, isaga oo gudanaya doorkiisa dhexdhexaadinta ee gobolka, waxa uu kulankaas kaga dhawaaqay mowqif adag oo ku aaddan colaadda Suudaan. Museveni waxa uu hoosta ka xariiqay in wadahadal dhab ah iyo xal siyaasadeed oo nabadeed ay yihiin dariiqa kaliya ee lagu gaari karo xasillooni waarta oo ka dhalata Suudaan iyo guud ahaan gobolka Bariga Afrika.
Hadalka Madaxweynaha ayaa yimid xilli xaaladda bini’aadantinimo ee Suudaan ay marayso meel halis ah, isaga oo xasuusiyay dhinacyada is haya in tanaasulku uu yahay guusha ugu weyn ee ay u horseedi karaan shacabka Suudaan.
Maxay ka dhigan tahay booqashadan iyo baaqii Museveni?
Marka hore, kulankani waxa uu ka dhigan yahay in Uganda ay aqoonsan tahay miisaanka uu Maxamed Xamdan Dagalo ku leeyahay loolanka ka socda Suudaan, isla markaana aan nabad dhab ah la heli karin haddii aan miiska wadahadalka la isugu keenin dhammaan xoogagga hubaysan.
Museveni waxa uu muujiyay inuu yahay hoggaamiye raba inuu si siman u dhegeysto dhinacyada is haya si uu u helo xal dhex-dhexaad ah oo dalkaas looga badbaadinayo burbur dhammaystiran.
Marka labaad, farriinta Madaxweynaha ee ku saabsan “xalka kaliya ee waara” waxay xambaarsan tahay digniin dadban oo ku aaddan in dagaal lagu kala guuleysto uusan xal u ahayn dhibaatooyinka siyaasadeed ee ragaadiyay Suudaan.
Waxay ka dhigan tahay in Uganda ay hormuud ka tahay dadaallada gobolka ee lagu doonayo in lagu qanciyo dhinacyada iska soo horjeeda inay danta qaranka ka hor mariyaan tan kooxeysiga, si looga baaqsado in colaaddu ay ku baahdo waddamada deriska ah.