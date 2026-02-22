Weerar Ismiidaamin ah oo Ka Dhacay dalka Pakistan iyo faahfaahinno ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay
Weerar ismiidaamin ah ayaa ka dhacay degmada Bannu ee gobolka Khyber Pakhtunkhwa, waqooyi-galbeed Pakistan, halkaas oo uu qof watay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ku dhuftay kolonyo ciidan oo maraysay agagaarka xadka Afghanistan.
Weerarka ayaa sababay dhimashada laba askari, oo uu ku jiro Gaashaanle Dhexe, sida ay xaqiijisay milatariga Pakistan, ayadoo weerarku ka dhacay deegaan muddo dheer ay ka socdeen howlgallo ka dhan ah maleeshiyaad hubeysan.
War-saxaafadeedka milatariga ayaa lagu sheegay in Pakistan aysan muujin doonin wax tanaasul ah, ayna sii wadi doonto howlgallada ka dhanka ah kuwa ka dambeeya falalkan, iyadoon loo eegin halka ay joogaan.
Illaa iyo hadda ma jirto koox si rasmi ah u sheegatay mas’uuliyadda weerarka, hase yeeshee tuhunku wuxuu inta badan ku wajahan yahay Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), oo hore loogu eedeeyay weerarro la mid ah. Dowladda Afghanistan weli kama aysan hadlin dhacdadan.
Weerarkan ayaa yimid laba maalmood kaddib markii Wasaaradda Arrimaha Dibadda Pakistan ay u yeertay diblomaasi sare oo Afghan ah, iyada oo ka dhiidhisay weerar kale oo ka dhacay degmada Bajaur, kaas oo lagu dilay 11 askari iyo gabar yar.
Madaxweynaha Pakistan, Asif Ali Zardari, iyo Ra’iisul Wasaare Shehbaz Sharif ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka, iyagoo ku ammaanay Gaashaanle Dhexe Shehzad Gul iyo Askari Karamat Shah naftooda u huray difaaca dalka.
Pakistan ayaa sannadihii u dambeeyay wajahaysay koror ku yimid weerarrada maleeshiyaadka, kuwaas oo badankood lagu eedeeyo TTP iyo kooxo mamnuuc ah oo ka howlgala gobolka Balochistan.