Iiraan oo duqaysay Israa’iil
Sheeko:Wararka Caalamka
Bayaan ka soo baxay Ciidamada Difaaca Israel ee ayaa sheegaya in Iiraan qaaday weerarro aargoosi ah oo ka dhan ah Israel:
“Wax yar ka hor, seerino ayaa laga maqlay meelo badan oo dalka ka mid ah kadib markii la aqoonsaday gantaallo laga soo riday Iiraan oo ku wajahan Dowladda Israel.
“Shacabka waxaa laga codsanayaa inay raacaan tilmaamaha Taliska Difaaca Gudaha.
“Waqtigan, Ciidanka Cirka Israel waxay ku howlan yihiin inay qabtaan oo ay beegsadaan hanjabaadaha halka loo baahdo si khatarta loo tirtiro.
“Difaacu ma aha mid gebi ahaanba xiran, sidaas darteed waa muhiim in shacabka ay sii wadaan u hoggaansanaanta tilmaamaha Taliska Difaaca Gudaha.
“Shacabka waxaa laga codsanayaa inay sii wadaan raacitaanka tilmaamaha Taliska Difaaca Gudaha.”