Ruushka oo sheegay in uusan caddayn muujinaysa in Iiraan ay hormarinayso hub Nukliyeer ah
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka, Sergei Lavrov, ayaa sheegay in Moscow aysan weli arag wax caddeyn ah oo muujinaysa in Iiraan ay horumarinayso hub nukliyeer, xilli Mareykanka iyo Israa’iil ay sii wadaan weerarro ka dhan ah Tehran.
Lavrov ayaa hadalkan ka jeediyay kulan uu kula yeeshay dhiggiisa wasiirka arrimaha dibadda ee Brunei magaalada Moscow.
Wuxuu sheegay in horumarinta hub nukliyeer ay ahayd sababta ugu weyn, haddii aysan ahayn sababta keliya, ee loo cuskaday dagaalka ka dhanka ah Iiraan.
“Weli ma aragno wax caddeyn ah oo muujinaya in Iiraan ay samaynayso hub nukliyeer, taas oo ahayd sababta ugu weyn ee dagaalka,” ayuu yiri Lavrov.
Lavrov wuxuu sidoo kale sheegay in saameynta weerarrada lagu qaaday Iiraan laga dareemayo guud ahaan gobolka, isaga oo tilmaamay in dalalka Carabta ay wajahayaan khasaarooyin dhaqaale iyo dhimashooyin rayid.
Ruushka ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda, isaga oo ku celceliyay in tallaabada ugu horreysa ee lama huraanka ah ay tahay in la hakiyo dhammaan ficillada sababa khasaaraha rayidka.
“Sida tallaabo aan shuruud lahayn oo koowaad, waa in aan sameynaa wax kasta oo suurtagal ah si loo joojiyo falalka sababa dhimashada rayidka,” ayuu yiri Lavrov.
Wasiirka Ruushka ayaa sidoo kale tilmaamay wararka la xiriira duqeyn lagu soo waramayo in lala beegsaday dugsi ku yaalla koonfurta Iiraan, ayadoo warbaahinta dowladda Iiraan ay ku eedeysay Israa’iil iyo Mareykanka inay duqeeyeen dugsi gabdho oo ku yaalla magaalo ku taalla koonfurta Iiraan, taas oo la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 160 qof.
Aqalka Kremlin-ka ayaa sheegay in Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin, uu gaarsiin doono Iiraan walaaca ay qabaan hoggaamiyeyaasha Carabta ee ku saabsan weerarrada ka dhanka ah kaabeyaasha shidaalka ee gobolka.