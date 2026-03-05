Saameynta Duqeymaha Iran ay ku yeesheen Nolosha Dadka Imaaraadka
Imaaraadka Carabta waxa uu muddo dheer caan ku ahaa xasillooni iyo horumar dhaqaale oo xawaare ku socda. Si kastaba ha ahaatee, xiisadaha gobolka ee ku lugta leh Iran iyo weeraradii dhacay waxay beddeleen dareenkii “nabad-galyada buuxda” ee ay dadku ku naaloon jireen.
Saameynta koowaad ee si weyn looga dareemay gudaha dalkaas waa mid dhanka nafsiga ah, maadaama Imaaraadku uu muddo dheer ahaa hooy ka caagan colaadaha gobolka.
Marka ay dhacaan dhacdooyinka noocan oo kale ah, waxaa dhalata dareen isugu jira walaac iyo feejignaan dheeri ah oo ku dhex milanta dadka rayidka ah, gaar ahaan ajaanibta tirada badan ee dalkaas u deggan nabadda iyo fursadaha shaqo.
In kasta oo nidaamyada difaaca hawada ee casriga ah ay bixiyaan kalsooni weyn, haddana maqalka dhawaqa gantaallada la soo riday ama digniinta amniga waxay wax u dhibtaa xasilloonidii maskaxeed ee ay dadku ku barteen magaalada Dubai iyo Abu Dhabi.
Dhinaca kale, nolol maalmeedka dadka waxaa saameyn toos ah ku yeesha isbeddellada dhaqaale ee ka dhasha xaaladahan oo kale. Maadaama Imaaraadku yahay xuddun caalami ah oo u dhexaysa bariga iyo galbeedka, duqeymuhu waxay keenaan in maraakiibta iyo shirkadaha caymiska ay kordhiyaan lacagaha ay qaadaan, taas oo ugu dambeyntii u wareegta jeebka dadweynaha iyadoo loo marayo kor u kaca qiimaha badeecadaha daruuriga ah.
Sidoo kale, dhanka socdaalka, badbaadada hawada ayaa noqota hadal-haynta ugu weyn, waxaana mararka qaar dhacda in isbeddel lagu sameeyo waddooyinka duulimaadyada, taas oo dhib ku ah dadka safarka u bartey inay si fudud adduunka ugu kala gooshaan.
Ugu dambeyntii, saameyntu ma ahan mid joogto ah waa mid ku xiran hadba sida ay xaaladdu u kacsan tahay. Bulshada Imaaraadku waxay barteen inay la qabsadaan xaqiiqada cusub ee ah in gobolka ay ku yaallaan uu yahay mid kacsan, iyagoo dhanka kale ku kalsoon awoodda dowladooda ee ilaalinta amniga qaranka iyo xasiloonida dhaqaalaha.