Trump oo Sheegay inuu soo Afjaray Hamigii Iiraan iyo inuu Dagaalku Dhamaad ku Dhow Yahay

Madaxweyne Trump ayaa khudbad xasaasi ah oo uu xalay jeediyay kaga dhawaaqay in maamulkiisu uu si guul leh u xannibay hamigii Iiraan ay ku doonaysay inay ku noqoto quwad weyn oo caalami ah.
Waxaa uu ku faanay in culayska uu saaray uu keenay in dalkaas uu hadda qarka u saaran yahay burbur iyo quus weyn.
Trump waxa uu adeegsaday luuqad adag isaga oo sheegay in Iiraan ay hadda ku dhowdahay inay gurmad iyo badbaado dalbato ka dib markii ay iska diideen fursado hore oo loogu soo bandhigay miiska wadahadalka.
Waxaa xusay in labo maalin ka hor ay xaaladdu ka duwanaan lahayd haddii ay oggolaan lahaayeen dalabyadii loo gudbiyay.
Isaga oo ka hadlayay jihada mustaqbalka, waxa uu si kalsooni leh u sheegay in loolanka iyo xaaladda adag ee kala dhaxaysa Iiraan ay hadda marayso dhammaadkeedii, taas oo loo turjumi karo inuu rabo inuu soo afjaro xiisadda isagoo ku guulaystay ujeeddooyinkii uu ka lahaa go’doominta dalkaas.