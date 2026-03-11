Maalmod ka dib magacaabista: Maxay tahay sababta uu Mujtaba Khamenei uga dhuumanayo indhaha caalamka?
Waxaa ku dhowaad 72 saacadood laga joogaa markii Mujtaba Khamenei si rasmi ah loogu dhowaaqay inuu yahay Hoggaamiyaha Sare ee cusub ee dalka Iiraan, haddana dunida inteeda kale waxay weli sugaysaa inay aragto wejigiisa ama ay maqasho codkiisa.
Aamusnaantan dheer ee xafiiska ugu sarreeya Tehraan ayaa dhalisay shaki weyn iyo fallanqayn xooggan oo ku saabsan xaaladdiisa dhabta ah iyo sababta ka dambaysa dhuumashadiisa.
Farshaxanka Fagaaraha Vali Asr: Fariinta Calanka iyo Dhaxalka
Magaalada Tehraan, gaar ahaan fagaaraha weyn ee Vali Asr, waxaa lagu soo bandhigay sawir-gacmeed weyn oo muujinaya Mujtaba Khamenei oo calanka dalka kala wareegaya aabbihiis Cali Khamenei, xilli uu markhaati ka yahay aasaasihii kacaanka, Khomeini.
Sawirkani wuxuu xambaarsan yahay fariin cad oo ku saabsan xil-wareejin nabad ah oo dhex martay qoyska Khamenei, iyadoo loo muujinayo shacabka in awooddu ay ku jirto gacmo ammaan ah.
Dhalanteed Mise Xaqiiqo?
Maqnaanshaha wejiga dhabta ah ee Hoggaamiyaha
In kasta oo sawir-gacmeedkaas loo qoondeeyay inuu dejiyo dareenka shacabka, haddana maqnaanshaha hoggaamiyaha ee fagaaraha ayaa dhalisay in dad badan ay is-weydiiyaan in sawirkaas iyo magacaabistuba ay yihiin kuwo dhab ah iyo in kale.
Maaddaama uusan jirin muuqaal dhab ah, warbaahinta dawladda ayaa billowday inay adeegsato sawirro lagu farsameeyay tignoolajiyada AI (Artificial Intelligence), taas oo sii kordhisay shakiga laga qabo xaaladda caafimaad ee Mujtaba iyo inuu ku dhaawacmay Dagaalladii Ramadaanka.
Kala-guurka Qarsoon: Hubanti-la’aanta ka dhalatay aamusnaanta
Nidaamka Iiraan wuxuu hadda wajahayaa imtixaankii ugu adkaa, maaddaama hoggaamiyihii ugu sarreeyay aan la ogeyn halka uu ku sugan yahay 72 saacadood ka dib magacaabistiisa.
Shacabka Iiraan iyo indhaha caalamkuba waxay is-weydiinayaan:
• Ma xaalad caafimaad baa haysata oo looga cabsi qabo in la arko wejigiisa?
• Mise waa xeelad siyaasadeed oo uu ku doonayo inuu ku xasiliyo awoodda ka hor inta uusan fagaaraha imaan?
Iiraan waxay hadda ku jirtaa marxalad madow oo u dhexeysa dhaxalkii hore iyo hoggaankii cusbaa ee aan weli wejigiisa la arkin.
Haddii Mujtaba Khamenei uu fagaaraha ka soo muuqan waayo saacadaha soo socda, waxay taasi xaqiijin doontaa in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay gashay qalalaase dhanka hoggaanka ah oo aan hore loo arag, taas oo saameyn ku yeelan doonta xasilloonida dalkaas iyo guud ahaan gobolka.