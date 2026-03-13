13 Maalin ka dib: Sidee uu isbeddelay wejiga dagaalka Iran iyo Mareykanka?
Maanta oo ay taariikhdu tahay 12-ka March, 2026, dagaalka u dhexeeya isbahaysiga Mareykanka iyo Israa’iil oo dhinac ah iyo Iran oo dhinaca kale ah wuxuu galay maalintii 13-aad.
Dagaalkan oo si rasmi ah u qarxay 28-kii Febraayo, 2026, wuxuu keenay isbeddello waaweyn oo saameeyay gobolka iyo caalamka intiisa kale.
Hoggaanka Iran oo isbeddelay
Weerarkii ugu horreeyay ee Mareykanka iyo Israa’iil (Operation Epic Fury) waxaa lagu dilay hoggaamiyihii ugu sarreeyay Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Waxaa hadda xilkaas la wareegay wiilkiisa, Mojtaba Khamenei, kaas oo soo saaray baaqyo kulul oo uu ku amrayo in la sii wado weerarrada ka dhanka ah saldhigyada Mareykanka ee Khaliijka.
Khasaaraha dadka iyo barakaca
Dagaalku wuxuu sababay dhimashada in ka badan 2,000 oo qof oo isugu jira askar iyo shacab gudaha Iran, Lubnaan, iyo Israa’iil.
Sidoo kale, in ka badan 700,000 oo qof ayaa ku barakacay gudaha Lubnaan ka dib markii Israa’iil ay weerartay fariisimaha Xisbullaahi, halka 100,000 oo kale ay ku barakaceen gudaha Iran.
Dhaqaalaha iyo Shidaalka
Qiimaha saliidda adduunka ayaa kor u kacay ilaa $100 halkii foosto, taas oo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha dalal badan. Iran waxay bilowday inay miinooyin ku rakibto marin-biyoodka muhiimka ah ee Strait of Hormuz, taas oo keentay in maraakiibta shidaalka qaada ay xayirmaan, isgaarsiinta hawaduna ay hakad gasho.
Dagaalka oo ku fiday gobolka
Dagaalku kuma ekaan Iran oo kaliya; isbahaysiga Iran (Axis of Resistance) sida Xisbullaahi, Xuutiyiinta Yemen, iyo kooxaha Ciraaq ayaa gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weeraray Israa’iil iyo saldhigyada Mareykanka ee ku yaalla Qatar, Bahrain, iyo Kuwait. Dhanka kale, Mareykanku wuxuu sheegay inay burburiyeen in ka badan 60 maraakiibta dagaalka ee Iran iyo 5,000 oo bartilmaameed oo milatari ah.
Xaaladda Dunida
Qaramada Midoobay iyo waddamada Khaliijka sida Qatar ayaa ku baaqaya in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda, balse Mareykanka ayaa sheegay inuu sii wadi doono weerarrada ilaa uu ka xaqiijinayo in Iran aysan yeelan hub Nukliyeer ah, halka Iran ay ku adkaysanayso inay is-difaacayso.