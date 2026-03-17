Xirnaanshaha Marinka Hormuz iyo Saameynta Qarsoon ee Ku Wajahan Beeralayda iyo Sugnaanta Cuntada
Xirnaanshaha Marinka Hormuz mararka qaar waxaa loo arkaa arrin ku kooban shidaalka iyo xiisadaha milatari, balse xaqiiqadu waxay tahay in saameyntiisa dhabta ahi ay si toos ah u gaarto nolosha beeralayda iyo sugnaanta cuntada ee malaayiin qof.
Marinkan cidhiidhiga ah ee u dhexeeya Iiraan iyo Cumaan wuxuu laf-dhabar u yahay isu socodka badeecadaha muhiimka ah, gaar ahaan bacriminta oo door weyn ka ciyaarta wax-soo-saarka beeraha.
Marka marinkani xirmo ama uu khatar galo, waxa ugu horreeya ee saameyntu ku dhacdo waa silsiladda sahayda bacriminta.
Qayb weyn oo bacriminta dunida lagu kala iibsado ayaa halkaas mara, gaar ahaan nooca Urea oo ah curiye muhiim u ah kobaca dalagyada sida qamadiga, galleyda iyo bariiska.
Soo saarista Urea-du waxay si dhow ugu xiran tahay gaaska dabiiciga ah, sidaas darteed marka xiisad ka dhalato marinka, qiimaha gaaska ayaa si degdeg ah u kacaya. Tani waxay keentaa in warshadihii bacriminta ay qaali noqdaan, halka maraakiibtii qaadi lahayd ay la kulmaan kharashyo sare oo caymis iyo gaadiid ah.
Saameynta ugu dambeysa waxay ku dhacdaa beeralayda, kuwaas oo inta badan aan awood u lahayn inay la qabsadaan sicir-bararka degdegga ah.
Marka bacrimintu qaali noqoto ama ay yaraato, beeralaydu waxay ku qasbanaadaan inay isticmaalaan qaddar ka yar intii loo baahnaa. Tani waxay si toos ah u dhimaysaa wax-soo-saarka beeraha, iyadoo dalaggii uu noqdo mid liita ama aan gaarsiisnayn heerkii la rabay.
Hoos u dhaca wax-soo-saarkaas wuxuu markiisa keenayaa yaraanshaha cuntada iyo kor u kaca qiimaha suuqyada.
Dalalka soo koraya ayaa si gaar ah ugu nugul xaaladdan, gaar ahaan kuwa ku tiirsan soo dejinta bacriminta. Soomaaliya, oo horeyba ula daalaa-dhaceysay caqabado dhanka amniga cuntada ah, waxay si weyn uga dareemeysaa saameynta noocan ah. Marka bacriminta ay go’do ama qaali noqoto, beeralayda Soomaaliyeed waxay lumiyaan xilliyada abuurka, taas oo keenaysa in wax-soo-saarka gudaha uu yaraado.
Natiijadu waxay noqotaa in qiimaha cuntada sida bariiska, qamadiga iyo galleyda uu sare u kaco, taas oo culays dheeraad ah saaraysa qoysaska dakhligoodu hooseeyo.
Sidaas darteed, xirnaanshaha Marinka Hormuz ma aha oo kaliya arrin ku saabsan shidaalka ama siyaasadda caalamiga ah, balse waa mid si toos ah u taabanaysa nolosha maalinlaha ah ee beeralayda iyo cunno helista bulshada.