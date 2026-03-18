Dhabar-jabka Trump: Joseph Kent iyo Is-casilaadda Gilgishay Maamulka Mareykanka
Is-casilaadda Joseph Kent, oo ahaa Agaasimaha Xarunta Qaranka ee Ka-hortagga Argagixisada (NCTC), waxay dhalisay gariir siyaasadeed oo saameeyay gunta hoose ee maamulka Madaxweyne Trump iyo hay’adaha amniga qaranka.
Kent, oo loo arkayay mid ka mid ah saaxiibada ugu dhow ee fuliya siyaasadda “America First,” ayaa go’aankan qaatay isagoo soo saaray eedeymo culus oo ku saabsan jihada uu dalku u socdo, gaar ahaan xiisadda sii kordhaysa ee kala dhaxaysa dalka Iiraan.
Doodda Kent ee ah in Mareykanka lagu riixayo dagaal uusan nuxur iyo khatar muuqata toona u lahayn danta qarankooda.
Wuxuu si cad u tilmaamay in cadaadis dibadeed, gaar ahaan mid ka yimid dalka Israel iyo kooxaha u ololeeya gudaha Mareykanka, ay yihiin matoorka kaxaynaya qorshaha dagaalka Iiraan.
Kent wuxuu is-barbardhig ku sameeyay xaaladdan iyo habkii Maraykanka loogu horseeday dagaalkii burburka dhaliyay ee Ciraaq, isagoo ka digay in maamulku ku dhacay “dabin” lagu soo maleegay olole war-xumo tashiil ah oo laga dhex dhisay saaxadda siyaasadda iyo warbaahinta.
Sarkaalkan is-casilay ma ahan nin ku cusub fagaaraha dagaalka, balse waa ruug-caddaa 11 jeer ka qayb-galay dagaallada dibadda, waana nin dhibane u ah dhibaatada dagaalladaas ka dib markii uu xaaskiisa ku waayay dagaal uu rumeysan yahay in danta Israel looga shaqeynayay.
Farriintiisu waxay si toos ah u taabanaysaa dareenka qoysaska ciidanka ee ka daalay waxa uu ugu yeeray “dagaallada aan dhammaadka lahayn.”
Wuxuu ku dooday inaan jiil cusub oo Mareykan ah loo huri karin dagaallo aan macno lahayn, isagoo ugu baaqay Madaxweyne Trump inuu dib ugu laabto ballan-qaadkiisii ahaa inuu soo afjaro faragelinta dibadda.
Siyaasad ahaan, is-casilaaddani waxay muujinaysay dillaac weyn oo ka dhex dhashay sirdoonka Mareykanka iyo Aqalka Cad, taas oo daciifinaysay kalsoonida maamulka ee dhanka amniga qaranka. Waxay sidoo kale su’aal gelinaysaa haddii Madaxweyne Trump uu ka weecday mabda’iisii ahaa in danta Mareykanka laga hor mariyo wax kasta oo kale.