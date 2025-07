Soomaaliya iyo Switzerland oo kala saxiixday heshiis lagu hormarinayo adeegyada Socdaalka iyo amniga

๐—›๐—ฎ๐˜†โ€™๐—ฎ๐—ฑ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ผ๐—ฐ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฎ๐—น๐—ธ๐—ฎ ๐—ถ๐˜†๐—ผ ๐—๐—ถ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜†๐—ฎ๐—ฑ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ผ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜†๐—ฎ ๐—ถ๐˜†๐—ผ ๐—›๐—ฎ๐˜†โ€™๐—ฎ๐—ฑd๐—ฎ ๐—ฆ๐—ผ๐—ฐ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฎ๐—น๐—ธ๐—ฎ ๐—ถ๐˜†๐—ผ ๐—”๐—บ๐—ป๐—ถ๐—ด๐—ฎ ๐—ฒ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—ธ๐—ฎ ๐—ฆ๐˜„๐—ถ๐˜๐˜‡๐—ฒ๐—ฟ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ayaa ๐—ธ๐—ฎ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—ฎ๐˜ ๐—ถ๐—ถ๐˜ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜† heshiis ๐—ถ๐˜€๐—ธ๐—ฎ๐—ฎ๐˜€๐—ต๐—ถ oo ๐—น๐—ฎ๐—ด๐˜‚ ๐—ต๐—ผ๐—ฟ๐˜‚๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐˜†๐—ผ ๐˜๐—ฎ๐˜†๐—ฎ๐˜†๐—ป๐˜๐—ฎ ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฒ๐—ด๐˜†๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ผ๐—ฐ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฎ๐—น๐—ธ๐—ฎ ๐—ถ๐˜†๐—ผ ๐—”๐—บ๐—ป๐—ถ๐—ด๐—ฎ ๐—ซ๐˜‚๐—ฑ๐˜‚๐˜‚๐—ฑ๐—ฑ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ.

Agaasimaha Hayโ€™adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya Mustafa Cali Dhuxulowย iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa kulamo muhiim ah la yeeshay Madaxda Laamaha socdaalka iyo amniga dowladda Switzerland iyo masโ€™uuliyiin ka kala tirsan hayโ€™adaha cadaaladda, Arrimaha dibedda, iyo Khuburo farsamo.

Sidoo dowladda Switzerland ayaa Soomaaliya dhowaan ugu deeqday qalab loogu talo galay in lagu baaro dukumiintiyada socdaalka ee been abuurka ah, ayadoo laba dhinac ay isku afgarteen in layskaย kaashado tababaro wax ku ool ah iyo wada shaqeynta dhow ee ka dhexaysa labada hayโ€™adood la xoojiyo.

Heshiiska ayaa waxaa ku jira dhismaha kaabayaasha adeegyada socdaalka iyo horumarinta karaanka shaaqaalaha, kuwaas oo xoojin doona aqoonsiga baasaboorka Soomaaliya oo ah astaan qaran oo muhiim u ah muwaadiniinta Soomaaliyeed, loona baahan yahay in la xoojiyo sumcadda iyo kalsoonida uu ku leeyahay caalamka.