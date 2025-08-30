Doorashada Madaxweynaha iyo ku xegeenkiisa ee maamulka waqooyi bari oo ka socata magaalada Laascaanood
Laascaanood ayaa maanta martigelinaysa doorashada Madaxweynaha maamulka cusub ee Waqooyi Bari, taas oo noqotay dhacdo soo jiidatay indhaha shacabka iyo daneeyayaasha siyaasadeed ee gudaha iyo dibaddaba.
Doorashadan oo u muuqata mid dhidibka u taagaysa maamul cusub ee Waqooyi Bari ayaa waxaa ku tartamaya hoggaamiyaha haatan talada haya Cabdulqaadir Aw Cali Firdhiye iyo afar Musharax oo kale.
Xubnaha golaha wakiillada oo ka kooban 83 mudane ayaa u kala codeyn doona musharrixiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo ku xegeenkiisa, iyadoo doorashadu tahay mid si weyn loo sugayey.
Musharrixiinta ayaa horay u soo bandhigay aragtiyo kala duwan oo ku saabsan maamul wanaagga, amniga, iyo kobcinta adeegyada bulshada, ayadoo hoggaamiyaha haatan kursiga fadhiya Cabdulqaadir Aw Cali Firdhiye uu sheegay in haddii laga guulaysto uu la shaqayn doono cidda soo baxda, asagoo xusay xittaa inuu askari noqan doono.
Shacabka magaalada Laascaanood guud deegaanada maamulka cusub ee Waqooyi Bari ayaa dareen gaar ah u leh doorashadan, maadaama ay tahay markii ugu horreysay ee si rasmi ah loo sameeyo hannaan doorasho oo ku dhisan tartan hoggaamineed oo hufan.