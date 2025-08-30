Cabdulqaadir Firdhiye oo loo doortay Madaxweynaha maamulka waqooyi bari
Cabdulqaadir Axmed Aw Cali Firdhiye ayaa loo doortay Madaxweynaha maamulka waqooyi bari 5-ta sano ee soo socata, ka dib markii ka guulaystay afartii murashax ee la tartamaysay, islamarkaana uu u tanaasulay Cabdirasaaq Khalif oo ahaa tartamihii ku xegay dhanka codadka.
Doorashadan ayaa ku soo dhammaatay guushii uu hantay Cabdulqaadir Axmed Aw Cali (Firdhiye), kaas oo xubnaha golaha wakiillada maamulka cusub ay cod aqlabiyad leh ugu doorteen hoggaanka maamulka.
Doorashada oo lagu qabtay jawi amni oo aad loo adkeeyey, ayaa waxaa goob joog ka ahaa madax dhaqameed, siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka iyo bulshada rayidka.
Doorashadan waxaa lagu tilmaamay mid xasilloon oo muujisay biseyl siyaasadeed iyo kalsooni ku saabsan qaabka loo dhisayo maamulka cusub.
Guusha Firdhiye ayaa loo arkaa inay astaan u tahay rajo cusub oo ku wajahan mustaqbalka maamulka Waqooyi Bari, iyadoo la filayo in hoggaankiisu noqdo mid mideeya bulshada, dib u dhisa kalsoonida, kana shaqeeya horumar dhinacyada amniga, waxbarashada, caafimaadka iyo dhaqaalaha.
Taariikh Nololeedka Cabdulqaadir Axmed Aw Cali (Firdhiye)Madaxweynaha cusub, Cabdulqaadir Axmed Aw Cali (Firdhiye), waxa uu ku dhashay magaalada Taleex sanadkii 1972.
Waxbarashadiisa hoose iyo dhexe ayuu ku qaatay magaalada Laascaanood, halka waxbarashadiisa sare uu ka sii watay gudaha Bariga Afrika.Waxbarashada Jaamacadeed: Firdhiye waxa uu ku takhasusay Culuumta Diinta Islaamka jaamacadda Umma University ee Kenya, halka shahaadada heer jaamacadeed ee Maamulka Ganacsiga (Business Administration) uu ka qaatay Jaamacadda Nairobi.
Xirfadaha iyo Shaqada: Waxa uu muddo ka shaqeynayay magaalada Nairobi, halkaas oo uu ka ahaa maareeye ku-xigeenka shirkadda Amal Company. Waxaa kale oo uu door muuqda ku lahaa arrimaha bulshada iyo siyaasadda deegaanka, gaar ahaan dadaallada la xiriira dhismaha maamul u gaar ah SSC-Khatumo.
Firdhiye waxa uu caan ku noqday dedaallada uu ugu jiray dibu heshiisiinta bulshada iyo dhismaha nidaam cadaalad iyo wadaag ku dhisan, taas oo ku kasbatay taageerada ballaaran ee ay maanta golaha wakiillada ugu doorteen madaxweynaha maamulka cusub ee Waqooyi Bari.
Markii uu la hadlay taageerayaasha iyo shacabka kadib guushiisa, Madaxweyne Firdhiye waxa uu ballanqaaday in uu noqon doono hoggaamiye u dhigma rajada shacabka, isagoo sheegay in mudnaantiisa ugu horreysa ay noqon doonaan:Dib u heshiisiinta bulshadaSugidda amniga iyo xasilloonidaHorumarinta adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadkaIyo kobcinta dhaqaalaha deegaanka.
Doorashadan ayaa loo arkaa mid taariikhi ah oo fure u noqon karta dhismaha maamul rasmi ah oo xasilloon oo ka hanaqaada Waqooyi Bari, taas oo shacabku si weyn ugu hanweyn yihiin mustaqbal siyaasadeed iyo nololeed oo ka wanaagsan kii hore.