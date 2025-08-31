Madasha Samatabixinta oo sheegtay in aysan aqbali doonin wax muddo kororsi ah
Hoggaamiyaasha mucaaradka ah ee ku mideysan madasha Samatabixinta Soomaaliyeed oo labadii maalin ee ugu dambeysay kulan ka lahaa xaaladda dalka ayaa soo saaray war-murtiyeed ay kaga hadleen doorashooyinka soo socda, ayagoo sheegay inaysan aqbali doonin wax muddo kororsi ah.
War saxaafadeedka ay madashu soo saartay ayaa u qornaa sidan”1. Madashu waxay ka welwelsantahay ka jeedsiga Dowladda ee dagaalka argagexisada duulaanka ku ah degaanno hore looga xoreeyey kaga mashquushay dastuurkii dalka oo la beddelo, khilaafka doorashooyinka iyo ciidankii oo loo adeegsaday fulinta ajende siyaasadeed iyo barakicinta shacabka danyarta ah.
Madashu waxay ugu baaqaysaa dowladda in ay u soo jeesato la-dagaallanka argagaxisada Al-Shabaab iyo Daacish, lana timaaddo qorshe, istiraatiijiyad iyo abaabul hoggaamineed oo lagu taageero
.2. In degdeg loo joojiyo barakicinta danyarta, xaraashka suuqa madow ah ee dhulka danta guud iyo dhulfidsiga lagu duudsinayo xaqa milkiyadeed ee muwaadiniinta Soomaaliyeed.
3. In Madaxwenuhu ka laabto wax-ka-beddelkii sharcidarrada ahaa ee uu ku sameeyay Dastuurkii la isku raacsanaa ee 2012, si dalka looga badbaadiyo qalalaase iyo dastuurro iska soo horjeeda.
4. Si hubanti la’aan siyaasadeed looga badbaadiyo dalka, in waqtiga yar ee ka harsan muddo xileedka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha laga heshiiyo doorasho la hirgelin karo, loo dhanyahay, ka fiican tii 2022, heshiisna lagu yahay.
5. Madashu waxay u aragtaa xeerka doorasho, kan Xisbi iyo Guddiga Doorashada ee uu Madaxweynuhu samaystay in ay yihiin shaati isaga ku jin ah, sababta luqunta la iskugu suray doorashooyinka heer degaan, dowlad goboleed iyo federaalna ay tahay muddo kororsi.
6. Madashu ma aqbali doonto muddo xileed dhaafsiisan doorashada Madaxweynaha waqtiga loo asteeyay ee 15-ka May 2026.
7. In dowlad-goboleedyada uu muddo xileedkoodu mar hore dhammaaday si degdeg ah u qabtaan doorasho loo dhanyahay, tartankeedu furan yahay, heshiisna lagu yahay.
8. Madashu waxay ka digaysaa halista ku geedaaman iyo natiijada ka dhalan karta doorashada qoriga iyo qafaalka ah ee uu maamulka Madaxweyne Xasan Sheekh ka wado Gobolka Banaadir, iyadoo aan la ogayn Maqaamka Caasimadda, heshiisna lagu ahayn hanaanka, sharciga iyo guddiga doorashada.
9. Madashu waxay ka walaacsan tahay dhaawaca uu Madaxweyne Xasan Sheekh u gaystay midnimada dalka iyo wadajirka ummadda, sumcadda iyo haybada dowladnimada Somaaliya, waxayna ugu baaqeysaa in uu ka waantoobo falalka gurracan iyo ficilada kala gaynta ah ee ay isaga iyo xukuumadiisu ku hawlanyihiin.
10. Madashu waxay cambaareynaysaa cabburinta, cagajugleynta, iyo xarigga uu maamulka Madaxweyne Xasan Sheekh kula kacayo dadweyne si nabdoon oo dastuuri ah u cabbiraya aragtidooda, sida Nabaddoon Xuseen Maxamed Maxamuud Xaadoole, waxayna madashu ku baaqaysaa in si degdeg ah xorriyaddiisa loogu celiyo, waxayna u aragtaa warqadda ka soo baxday Xeer Ilaalinta mid baalmarsan Dastuurka dalka, una adeegaysa ajandaha kali talisnimo ee Madaxweynaha, taasoo looga hortegayo xoriyadda hadalka, iyo tabashooyinka dhabta ah ee shacabka Gobolka Banaadir.
11. Madashu waxay ciidamada qaranka uga digaysaa in loo adeegsado barakicinta danyarta iyo burburinta suuqyada ganacsiga, xarumaha caafimaadka, iyo goobaha cibaadada, iyagoo fulinaya dano shakhsi ah.
12. Madashu waxay xil iska saaraysaa ilaalinta midnimada dadka iyo wadajirka dalka Soomaaliyeed, iyadoo soo dhowaynaysa dadaal walba oo dalka looga badbaadinayo xasilooni-darro siyaasadeed, iyo firaaq dastuuri ah, waxayna ku baaqaysaa in si degdeg ah la isugu yimaado shir dalka lagu samatabixinayo oo ay qayb ka yihiin dowlad gobaleedyada Puntland iyo Jubaland”.