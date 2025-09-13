Masuuliyiin iyo xildhibaanno ka tirsan DFS oo isbitaalka ku booqday askartii ku soo dhaawacmay dagaalkii Ceeldheer
xildhibaanno iyo masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa isbitaalka xoogga ku booqday ciidamadii ku soo dhaawacmay dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud.
Masuuliyiinta ayaa dhaawacyada ku booqday isbitaallada, iyagoo la hadlay askarta ku jira xaaladaha kala duwan, Waxayna uga mahadceliyeen geesinimada ay muujiyeen intii lagu jiray dagaalka adag ee lagula galay dagaalamayaasha Al-Shabaab, kaas oo ciidamada dowladda guulo ka gaareen.
Xildhibaannada iyo masuuliyiintu waxay ballanqaadeen in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay garab istaagi doonaan ciidanka qaranka, isla markaana ay dardar gelin doonaan taageerada caafimaad iyo qalabkaba si loo hubiyo inay si buuxda uga soo kabsadaan dhaawacyadooda.
Intii lagu guda jiray booqashada, masuuliyiinta ayaa ku bogaadiyay askarta sidii ay naftooda ugu hureen difaaca dalka, iyagoo ku ammaanay geesinimadooda iyo doorkii muhiimka ahaa ee ay ka qaateen dagaalkii Ceeldheer.
Dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Ceeldheer ayaa lagu dilay in ka badan 30 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka ee gobolka.