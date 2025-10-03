Ciidanka Xoogga Dalka oo Al-Shabaab kala wareegay laba deegaan oo muhiim ah
Sheeko:La-dagaallanka Al-Shabaab
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, oo garab ka helaya Ciidamada AUSSOM, gaar ahaan qeybta Uganda ee (UPDF), ayaa Kooxda Al-Shabaab kala wareegay laba tuulo oo muhiim ah oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose.
Tuulooyinka oo kala ah Shaamgare iyo Raqayle, oo ku yaalla waqooyi-bari degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa gacanta Ciidanka soo galay kaddib dagaal kooban oo dhex maray xoogga dalka iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
Ciidamada ayaa saaka waaberigii hawlgalkan ballaaran ka bilaabay aaggaas, ayadoo ku guulaystay inay gacanta ku dhigaan tuulooyinkan oo ay fariisimo ku lahaayeen dagaalamayaasha Alshabaab.