Soomaaliya iyo Jarmalka oo ka wada hadlay horumarinta dhaqaalaha
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xamsa Cabdi Barre, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha Jamhuuriyadda Jarmalka u fadhiya Soomaaliya, Sebastian Groth.
Kulanka, ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal, ee dhinacyada amniga, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha.
Ra’iisul Wasaaraha, ayaa uga mahadceliyey Dowladda Jarmalka, taageerada ay siiso Shacabka iyo Dowladda Soomaaliyeed.
Dhankiisa, Danjire, Groth ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Jarmalka ay ka dhaxeyso xiriir saaxiibtinimo oo qoto dheer, isla markaana ay ka go’an tahay dhankooda in ay sii xoojiyaan, si loo gaaro yoolasha la hiigsanayo.