Dowladda Canada oo mar kale hakisay barnaamij ay Soomaali badan iyo qaxootiKale dalkaas ku tagi jireen
Dowladda Canada ayaa ku dhowaaqday in ay mar kale kordhisay hakinta barnaamijka qaxootiga ee loo yaqaanno Group Five, wuxuuna barnaamijkani muhiim u ahaa kumannaan qof oo doonayay inay si sharci ah ugu safraan dalkaas.
Hakinta barnaamijkan, oo markii hore la soo rogay sanadkii 2024, ayaa muddo kordhin cusub lagu sameeyay, taas oo dib ugu riixaysa furitaankiisa ilaa sanadka 2027.
Go’aankan ayaa kusoo beegmaya xilli dad badan ay rajeynayeen in barnaamijku dib u furmo dhammaadka sanadkan 2025, sida markii hore la saadaaliyay.
Barnaamijka Group Five ayaa ahaa mid si weyn looga faa’iidaystay, gaar ahaan bulshada Soomaalida oo boqollaal ka mid ah ay hore ugu guuleysteen in ay Canada tagaan, iyagoo adeegsanaya nidaamkan.
Dad badan oo weli sugayay furitaankiisa ayaa hadda wajahay rajo-beel cusub kaddib markii uu soo baxday warka ku saabsan dib u dhaca dheeriga ah.
Dowladda Canada ayaa ku wargelisay dadka ay arrintani khusayso in hakinta lagu sameeyay barnaamijka ay la xiriirto culaysyo dhanka maamulka ah iyo dib-u-eegis lagu sameynayo nidaamka qaxootiga, inkastoo aysan si faahfaahsan u shaacin sababaha rasmiga ah ee ka dambeeya go’aankan.