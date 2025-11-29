Puntland oo mamnuucday safarka dhallinyarada ee aan waalidkoodu fasixin
Maamulka Puntland ayaa qaaday tallaabo cusub oo looga gol leeyahay in lagu xakameeyo tahriibka iyo socdaalka sharci-darrada ah ee dhalinyarada, iyagoo soo rogay xayiraad ku saabsan qaadashada baasaboorka iyo safarka da’yarta.
Sida lagu baahiyey war qoraal ah oo si weyn ugu faafay baraha bulshada, Puntland ayaa mamnuucday in dhalinyarada deegaanadeeda ku nool ay qaataan baasaboorka ama ay safar caalami ah u baxaan, haddii aysan wadan damiin rasmi ah oo ah waalidkood ama qof ay dowladda aqoonsan tahay ah.
Tallaabadan ayaa lagu sheegay mid lagu doonayo in lagu yareeyo khatarta tahriibka oo weli si weyn u saameeya kumannaan dhalinyaro Soomaaliyeed.
Waqooyi Bari ayaa horay u mamnuucday safarka dadka da’doodu ka yartahay 30, waxayna deegaannada Puntland, Soomaaliland, iyo Waqooyi Bari kamid yihiin meelaha ugu badan ee dhallinyarada sida weyn uga tahriibaan.