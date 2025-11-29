Trump oo ku hanjabay inuu musaafurin doono Soomaalida ku nool Mareykanka
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo mar kale si kulul u weeraray Soomaalida ayaa sheegay in uu musaafurin doono soogalootiga Soomaaliyeed ee dalkaas ku nool, asagoo is weydiiyay danta Mareykanka ugu jirta lacagaha dadkaasi ay sida joogtada ah ugu diraan eheladooda.
Trump ayaa sheegay in Soomaalidu ay dhibaato socda yihiin, isla markaana lacag badan u diraan Soomaaliya, wuxuuna ku andacooday in aysan jirin sabab Mareykanka ku qasbeysa in uu u dulqaato, lacagaha loo dirayo Soomaaliya.
Wuxuu intaa ku daray inuu bilaabi doono qorshe ballaaran oo musaafurin ah oo dalkaas looga saarayo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee sharci-darrada ku joogaba.
Hadalkan ayaa abuuray walaac weyn oo ka dhex dhashay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Mareykanka, iyadoo ururrada xuquuqda muhaajiriinta iyo sharci-dejiyayaal kala duwani ay ku tilmaameen hadallada Trump kuwo abuuraya cabsi, kala qoqob iyo naceyb ka dhan ah bulsho gaar ah.
Trump oo saacado ka hor soo saaray go’aan soo gelidda Mareykanka looga mamnuucayo dadka ka imaanaya dalalka dunida 3-aad oo uu ku tilmaamay kuwa aan faa’iido dhaqaale ugu jirin dalkiisa, ayaa Soomaaliya ku tilmaamay dal aan dowlad, biyo, iyo militari midna lahayn.