Magaalada Jigjiga oo lagu qabtay tartan orodo ah oo loogu magac daray Sayid Maxamed Cabdulle Xasan
Caasimada Deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ayaa maanta martigelisay tartan orado ah oo loogu magac daray “Sayid Maxamed Cabdille Xasan”, kaas oo ay si weyn uga qayb-galeen dhallinyaro badani.
Tartankan oo uu soo qaban-qaabiyay Xafiiska Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Deegaanka Soomaalida oo kaashanaya Xariirka Ciyaaraha Fudud, ayaa waxaa ka qayb-galay in ka badan 500 orodyahan oo isugu jira dhallinyaro wiilal iyo gabdho ah, kuwaas oo ka kala yimid degmooyin badan oo Deegaanka ka tirsan.
Oradka oo dhererkiisu ahaa 5 km, ayaa lagu qabtay waddooyinka waaweyn ee magaalada Jigjiga, iyadoo dadweyne aad u fara badan ay daawanayeen orodyahanada tartamaya.
kaalinta 1-aad ee tartanka ayaa waxaa ku guuleystay Koosaar Cabdi Nuur, halka Nasra Abshir ay ku guuleysatay kaalinta 1-aad ee gabdhaha, iyada oo labadaba lagu abaalmariyay billado iyo hadyado kala duwan oo ay diyaariyeen qaban-qaabiyayaasha.
Mas’uuliyiinta tartanka soo agaasimtay ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee maalgelinta dhacdooyinka noocan ahi ay tahay in dhalinyarada lagu dhiirrigeliyo caafimaadka, wadajirka bulshada, iyo in mustaqbalka laga helo orodyahano ku matali kara Deegaanka Soomaalida tartamada heer caalami.