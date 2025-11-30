Muxuu ku saabsanaa kulanka Gaarisa ee madaxda Kenya, Jubbaland, iyo DDS ?
Magaalada Masalaani ee Gobolka Gaarisa ayaa saacado ka hor martigelisay kulan muhiim ah oo ay isugu yimaadeen wafdiyo ka kala socday Jubbaland, Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya (DDS), madaxda bulshada Soomaaliyeed ee Kenya, iyo Madaxweynaha Kenya William Ruto.
Ujeedada Kulankan oo lagu tilmaamay mid taariikhi ah ayaa markii hore ahayd ka qeyb-galka aroos weyn oo loo dhigayay wiil uu dhalay taliyaha sirdoonka Kenya Nuuru-diin Maxamed Yuusuf, balse dhinacyada ayaa la soo warinayaa inay ka wada-hadleen arrimo amni, ganacsi, xuduudaha iyo iskaashiga horumarineed ee gobolka.
Waxaa goobta tegay madax sare oo ka socotay Jubbaland, oo uu hoggaaminayay hoggaamiyaha maamulkaas Axmed Maxamed Islaam ( Madoobe) iyo Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo ay weheliyaan masuuliyiinta Gaarisa ayaa kulankaas la yeeshay Madaxweyne Ruto iyo masuuliyiin kale oo Kenyan ah.
Kulankan ayaa kulmiyay madaxda heer gobol iyo heer qaran ee seddaxda dal ee Soomaaliya, Kenya, iyo Itoobiya, waxaana isha lagu wada hayaa waxaaba ka soo bixi doona.