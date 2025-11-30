Qaramada Midoobay oo billowday inay Xaafiisyadeeda ku wareejiso DFS iyo Dowlad goboleedyada
Qaramada Midoobay ayaa bilaabatay inay si rasmi ah xafiisyadeeda ugu wareejiso Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad-goboleedyada dalka, xilli ay dowladda Soomaaliya horey u shaacisay in aan dalka looga baahnayn Xafiiska Siyaasadda iyo Taageerada QM kadib horumarka laga sameeyay dhismaha hay’adaha dowladnimo.
Wareejintan ayaa qayb ka ah qorshaha ballaaran ee dowladda Soomaaliya ku dooneyso in dalka uu si buuxda ula wareego howlaha siyaasadeed iyo amni ee ay QM horey u maamuli jirtay, iyadoo la qorsheeyay in Qaramada Midoobay ay guud ahaan dalka ka baxdo bisha Oktoobar 2026.
Maamul-goboleedka Galmudug ayaa noqday midkii ugu horreeyay ee si toos ah ula wareega Xafiiska Siyaasadda Qaramada Midoobay ee gobolkaas, taas oo ka dhacday munaasabad si heer sare ah loo agaasimay oo ay goob joog ka ahaayeen mas’uuliyiin heer federaal iyo kuwo dowlad-goboleed.
Mas’uuliyiinta Galmudug ayaa sheegay in wareejintan ay caddeyn u tahay kalsoonida caalamiga ah ee Soomaaliya ka heshay horumarka dhinacyada amniga, maamulka, iyo dowlad-dhiska.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in xafiiska siyaasadda iyo taakulaynta QM uusan dalka ka sii shaqayn doonin, maadaama xaaladda guud ee Soomaaliya ay gaartay heer soo kabasho feecan ah.