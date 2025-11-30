Ra’iisul Wasaare Xamsa “Halkan waxaan u nimid iskaashi”
Ra’iisul Wasaaraha XJFS Mudane Xamsa Cabdi Barre oo xalay kulankii xiritaanka ee Madasha Caalamiga ah ee MEDays ee Boqortooyada Morooko ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabaneysa, ayaa Madaxdii kala duwaneyd ee kasoo qeybgashay shirka la wadaagay muhiimadda ay leedahay isku xirnaanta iyo iskaahsiga Dalalka dhaca Daanta Koonfureed ee Dunida (Global South).
Ra’iisul Wasaare Xamsa, ayaa sheegay in Soomaaliya qoreyso bog cusub oo taariikheed, dibna uso ceshatay magicii iyo mansabkii ay dunida kulahaan jirtay, wuxuuna sheegay in Soomaaliya maanta tahay meel xasilloonideeda amni iyo siyaasadeedba la’isku haleyn karo, dib-u-qaabeyn iyo dib-u-dhis wanaagsana uu ka socdo, diyaarna u tahay in ay kaalin weyn ka geysato degenaanshaha guud ee Gobolka iyo dunidaba.
Ra’iisul Wasaare Xamse oo sii hadlayay ayaa yiri “Halkan uma aanan iman anaga oo raadinayna samofal, ee waxaan nimid anaga doonayna iskaashi , diyaarna la ah in aan aragtiyo biirinno iyo wax-isweeydaarsi, islamarkaasna qeyb ka ah xalka”.
Wuxuuu mudane Xamsa Cabdi Barre hoosta ka xariiqay in Afrika aysan sii ahaan karin daawade arrimaha adduunka, balse ay tahay mid qeyb ka ah dajinta qorsheyaasha mustaqbalka.
Isu-imaatinka Madasha MEdays oo socday muddo 4 cisho ah ayaa soo gebogaboobay, iyada oo Soomaaliya sanadkan ku lahayd kaalin hormuud ah, halkaasna laga soo guntay xiriiro noocyo badan oo waxtar u leh danaha dhow iyo kuwa fog ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.