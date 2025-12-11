Magaalada Muqdisho oo laga daahfuray sahanka ku hadalka telefoonnada
Magaalada Muqdisho ayaa martigelisay munaasabadda lagu Daahfurayay Sahanka Ku Hadalka Taleefannada Soomaaliya, gaar ahaan wareegyada 1-aad iyo 2-aad, oo lagu qiyaasay inay yihiin mid ka mid ah barnaamijyada ugu waaweyn ee lagu ururiyo xogaha ku saabsan isticmaalka adeegyada isgaarsiinta dalka.
Sahankan oo ay soo qabanqaabiyeen hay’adaha ka shaqeeya isgaarsiinta iyo tirakoobka qaranka, ayaa ujeeddadiisu tahay in lagu ogaado heerka tayada adeegyada taleefannada, baahiyaha isticmaalayaasha, iyo caqabadaha jira oo ay kamid yihiin xawaaraha adeegga, helitaanka shabakadda, iyo adeegyada la xiriira internet-ka mobilada.
Mas’uuliyiin ka socda Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Soomaaliya, shirkadaha weyn ee isgaarsiinta, iyo khubaro madaxbannaan ayaa ka qaybgalay munaasabadda.
Intii ay socotay munaasabaddu waxaa lagu soo bandhigay natiijooyin hordhac ah oo muujinaya isbeddel wanaagsan oo ku yimid adeegyada qaarkood, halka weli ay jiraan deegaano baahi weyn loo qabo hagaajin dhaafsiisan.
Mas’uuliyiinta ayaa tilmaamay in wareegyada 1-aad iyo 2-aad ee sahanka ku hadalka teleefoonnadu ay qeyb ka yihiin qorshe ballaaran oo lagu doonayo in lagu qiimeeyo adeegyada isgaarsiinta dalka, si loo xaqiijiyo tartan caafimaad qaba, adeeg tayo sare leh, iyo in isticmaalayaasha Soomaaliyeed ay helaan xaqa ay u leeyihiin adeeg tayo leh.
Ugu dambeyntii, waxaa la sheegay in natiijooyinka rasmiga ah ee sahanka la soo bandhigi doono bilaha soo socda, kuwaas oo noqon doona kuwo saldhig u noqda go’aamada siyaasadeed iyo kuwa farsamo ee lagu horumarinayo adeegga isgaarsiinta dalka.