Suudaan oo Soomaaliya iyo dalal kale uga mahadcelisay taageerada caalamiga ah ee ay siiyaan
Ra’iisul Wasaaraha Suudaan, Kamil Idris, ayaa uga mahadceliyay Soomaaliya iyo dalal kale taageerada ay siiyaan Suudaan, gaar ahaan sida ay u difaacaan mowqifkeeda marka la joogo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, xilli ay dalkaasi ka sii socdaan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka qalabka sida iyo xoogagga RSF.
Kamil Idris oo wariyeyaasha kula hadlay Xarunta Qaramada Midoobay ee New York, ayaa sheegay in Suudaan ay si weyn u qadarinayso garab-istaagga ay helayso, isagoo xusay in dalal ay Soomaaliya ka mid tahay ay door muhiim ah ka qaataan in codka Suudaan laga maqlo fagaarayaasha caalamiga ah, isla markaana la muujiyo xaqiiqada ka jirta colaadda dalkaas.
Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu carrabka ku adkeeyay in difaaca diblomaasiyadeed ee dalalka saaxiibka la ah Suudaan uu ka caawinayo in la yareeyo cadaadisyada siyaasadeed iyo go’aannada hal dhinac u janjeera ee laga gaaro xaaladda dalkaas.
Hadalkan ayaa imanaya iyadoo dagaallada u dhexeeya ciidanka Suudaan iyo xoogagga Rapid Support Forces ay weli ka socdaan qaybo badan oo dalka ka mid ah, kuwaas oo sababay khasaare naf iyo hantiyeed, barakac ballaaran, iyo xaalad bani’aadannimo oo sii xumaanaysa.