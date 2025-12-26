Dalalka aan Israa’iil aqoonsanayn iyo saameynta ka dhalan karta aqoonsiga Israa’iil ee Somaliland
Israa’iil waa maamul aan weli aqoonsi ka helin dalal badan oo caalamka ah, gaar ahaan dunida Islaamka, Carabta iyo qaar ka mid ah Afrika, sababo la xiriira khilaafka muddada dheer soo jiitamayay ee Falastiin iyo mowqifyo siyaasadeed oo ku saleysan sharciga caalamiga ah iyo Axdiga Qaramada Midoobay.
Dalalka aan Israa’iil aqoonsanayn waxaa ka mid ah Soomaaliya, Sacuudi Carabiya, Aljeeriya, Ciraaq, Suuriya, Lubnaan, Liibiya, Kuwayt, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Iran iyo dalal kale oo badan.
Dalalkan ayaa si joogto ah u muujiya taageerada ay u hayaan qadiyadda Falastiin, iyagoo Israa’iil ku eedeeya ku xadgudubka xuquuqda Falastiiniyiinta iyo jebinta sharciga caalamiga ah.
Wararka la xiriira sheegashada Israa’iil ee ah inay aqoonsatay Somaliland ayaa si weyn u soo jiitay indhaha beesha caalamka, gaar ahaan dalalka aan Israa’iil aqoonsanayn iyo ururrada caalamiga ah, kuwaas oo tallaabadan u arka mid si toos ah u taabanaysa midnimada, madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Dalalkan ayaa muujiyay walaac xooggan oo ku saabsan in aqoonsi noocan ah uu noqon karo tusaale halis ah oo dhiirrigeliya gooni-isu-taagyo kale, taasoo wiiqi karta xasilloonida gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika, oo muddo dheer ku dhisnayd mabda’a dhowrista xuduudihii dalalku lahaayeen xilligii gumeysiga.
Khabiirro ku xeel dheer arrimaha diblomaasiyadda ayaa tilmaamaya in aqoonsiga Israa’iil ee Somaliland, haddii uu sii socdo, uu keeni karo xiisado diblomaasiyadeed iyo xasillooni darro gobolka soo food saarta.