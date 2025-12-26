Golaha Wasiirrada Soomaaliya oo war ka soo saaray aqoonsiga Israa’iil ee Soomaaliland
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay xaqiijinaysaa ballanqaadkeeda buuxa ee aan gorgortanka lahayn ee ku aaddan madax-bannaanideeda, midnimadeeda qaran, iyo midnimadeeda dhuleed, sida ku xusan Dastuurka Ku-meel-gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Axdiga Qaramada Midoobay, iyo Sharciga Dastuurka ee Midowga Afrika.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya si cad oo aan mugdi ku jirin ayay u diidaysaa weerarka ula kac ah ee lagu qaaday madax-bannaanideeda iyo tallaabada sharci-darrada ah ee Israa’iil ay ku sheegtay inay aqoonsanayso gobolka waqooyi ee Soomaaliya.
Gobolka Soomaaliland waa qayb muhiim ah, aan la kala saari karin, oo aan laga bixi karin oo ka mid ah dhulka madaxbannaan ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Dowladda Federaalka waxay hoosta ka xariiqaysaa in Soomaaliya ay tahay dowlad madax-bannaan oo keliya, oo aan la qaybin karin, mana jiro qof dibadda ka socda oo awood u leh inuu wax ka beddelo midnimadeeda ama qaab-dhismeedkeeda dhuleed.
Ku dhawaaqid kasta, aqoonsi, ama heshiis kasta oo lagu doonaya in lagu carqaladeeyo xaqiiqadan waa waxba kama jiraan, aan lahayn saameyn sharci ama siyaasadeed oo hoos timaada sharciga caalamiga ah.
Arrimaha la xiriira midnimada Soomaaliya, maamulka, iyo nidaamka dastuuriga ah ayaa weli ah xuquuqda gaarka ah ee dadka Soomaaliyeed, si loogu xalliyo oo keliya hab sharci ah, dastuuri ah, iyo mid nabad ah.
Soomaaliya waxay sidoo kale ku celinaysaa taageeradeeda mabda’a iyo aan kala go’a lahayn ee xuquuqda sharciga ah ee dadka Falastiin, oo ay ku jiraan xuquuqdooda go’aan qaadashada, iyo diidmada adag ee qabsashada, barakicinta qasabka ah, injineernimada dadka, iyo ballaarinta degsiimooyinka nooc kasta oo ay tahay.
Arrintan awgeed, Soomaaliya weligeed ma aqbali doonto inay dadka Falastiin ka dhigto kuwo aan dal lahayn.
Soomaaliya waxay si cad u sheegaysaa inaysan oggolaan doonin in la dhiso saldhigyo milatari oo shisheeye ama qabanqaabo dhulkeeda ah oo Soomaaliya u soo jiidi kara iskahorimaadyo wakiillo ah ama soo gelin kara colaado goboleed iyo kuwo caalami ah gobolkan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ka digaysaa in falalka sharci darrada ah ee noocan oo kale ah ay si xun u wiiqayaan nabadda iyo xasilloonida gobolka, ayna sii xumeynayaan xiisadaha siyaasadeed iyo kuwa amniga ee Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka Cadan, Bariga Dhexe iyo guud ahaan gobolka, Ficillada noocan oo kale ah waxay ka hor imaanayaan mas’uuliyadaha wadajirka ah ee dowladaha si loola dagaallamo argagixisada, oo ay ku jiraan Al-Shabaab iyo Daacish, waxayna halis gelinayaan inay abuuraan xaalado u sahlaya kooxaha argagixisada inay ka faa’iidaystaan xasilloonida siyaasadeed oo ay wiiqayaan dadaallada nabadda iyo amniga ee socda.
Soomaaliya waxay weli ka go’an tahay inay la shaqeyso bulshada caalamka iyadoo la raacayo is-ixtiraam labada dhinac ah, u hoggaansanaanta sharciga caalamiga ah, iyo iskaashiga gobolka.
Arrintan awgeed, Dowladda Federaalka waxay xaqiijineysaa go’aankeeda ah inay raacdo dhammaan tallaabooyinka diblomaasiyadeed, siyaasadeed, iyo sharci ee lagama maarmaanka ah, iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah, si loo difaaco madax-bannaanideeda, midnimadeeda, iyo xuduudaheeda caalamiga ah ee la aqoonsan yahay.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa muwaadiniinta Soomaaliyeed inay midoobaan, feejignaadaan, oo ay ka go’an tahay difaaca madaxbannaanida qaranka iyo sharafta dhuleed.
Ugu dambeyntii, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan dowladaha iyo la-hawlgalayaasha caalamiga ah inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah, ay ilaaliyaan mabaadi’da faragelinta la’aanta iyo sharafta dhuleed, ayna si mas’uuliyad leh u dhaqmaan si loo ilaaliyo nabadda, xasilloonida, iyo amniga Geeska Afrika.