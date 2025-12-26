Jaamacadda Carabta oo si adag u diidday aqoonsiga Israa’iil ee Somaliland
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa soo saaray cambaareyn kulul oo ku aaddan go’aanka maamulka Israa’iil ay ku aqoonsatay gobolka Somaliland inuu yahay dowlad madax-bannaan, iyadoo tallaabadan ku tilmaamtay mid daandaansi ah oo meel ka dhac ku ah xasilloonida gobolka.
Xoghayaha Guud ee ururka, Axmed Aboul Gheit, ayaa caddeeyay in go’aankani uu xad-gudub ku yahay shuruucda caalamiga ah iyo madax-bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, maadaama Somaliland ay tahay qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo xubin ka ah Jaamacadda Carabta tan iyo 1974-kii.
Waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay in faragelinta Israa’iil ay tahay mid loogu guntaday wiiqidda nidaamka caalamiga ah iyo dhalinta qalalaase ka dhaca Geeska Afrika.
Go’aankan aqoonsiga ah oo yimid 26-kii Diseembar, 2025, kadib kulan dhex maray Benjamin Netanyahu iyo Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa dhaliyay fal-celin ballaaran oo ay ka mid tahay diidmada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo dowladaha Masar, Turkiga, iyo Jabuuti.