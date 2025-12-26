U bood dhigaalka

Jaamacadda Carabta oo si adag u diidday aqoonsiga Israa’iil ee Somaliland

Sheeko:Midnimada Soomaaliya

​Ururka Jaamacadda Carabta ayaa soo saaray cambaareyn kulul oo ku aaddan go’aanka maamulka Israa’iil ay ku aqoonsatay gobolka Somaliland inuu yahay dowlad madax-bannaan, iyadoo tallaabadan ku tilmaamtay mid daandaansi ah oo meel ka dhac ku ah xasilloonida gobolka.

Xoghayaha Guud ee ururka, Axmed Aboul Gheit, ayaa caddeeyay in go’aankani uu xad-gudub ku yahay shuruucda caalamiga ah iyo madax-bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, maadaama Somaliland ay tahay qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo xubin ka ah Jaamacadda Carabta tan iyo 1974-kii.

Waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay in faragelinta Israa’iil ay tahay mid loogu guntaday wiiqidda nidaamka caalamiga ah iyo dhalinta qalalaase ka dhaca Geeska Afrika.

​Go’aankan aqoonsiga ah oo yimid 26-kii Diseembar, 2025, kadib kulan dhex maray Benjamin Netanyahu iyo Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa dhaliyay fal-celin ballaaran oo ay ka mid tahay diidmada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo dowladaha Masar, Turkiga, iyo Jabuuti.