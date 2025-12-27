Jordan oo ka soo horjeestay aqoonsiga Soomaaliland
Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dadka Dibadda ku maqan waxay xaqiijisay taageerada buuxda ee Boqortooyada ee madaxbannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee walaalaha ah ee Soomaaliya, iyo diidmadeeda buuxda ee ku dhawaaqista aqoonsiga labada dhinac ee Israa’iil iyo gobolka Somaliland, taasoo ah xadgudub cad oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah iyo Axdiga Qaramada Midoobay iyo xadgudub ku ah madaxbannaanida Jamhuuriyadda Federaalka ee walaalaha ah ee Soomaaliya.
Afhayeenka rasmiga ah ee Wasaaradda, Ambassador Fouad Al-Majali, ayaa xaqiijiyay in Boqortooyadu ay si buuxda u diidantahay isku day kasta oo lagu doonayo in lagu soo rogo hay’ado is barbar socda oo khatar ku ah midnimada Soomaaliya iyo sharafta dhulkeeda ee Soomaaliya.
Jordan ayaa taageero u muujisay hay’adaha sharciga ah ee dawladda Soomaaliya, ayadoo sheegtay inay danaynayso inay ilaaliso xasilloonida Soomaaliya iyo dadkeeda walaalaha ah, iyo inay diidayso tallaabooyin kasta oo bartilmaameedsanaya midnimadeeda oo wiiqaya amnigeeda.