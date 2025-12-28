Dawladda Murutaaniya oo si adag uga soo horjeesatay Aqoonsiga Israa’iil ee Soomaaliland
Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania ayaa si buuxda u diiday hadalkii ay soo saartay Israa’iil Diseembar 26, 2025, ee ku saabsanaa aqoonsiga go’itaanka gobolka Soomaaliland ee Jamhuuriyadda Federaalka ee ah ee Soomaaliya.
War-saxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Murutaaniya ayaa lagu yiri: “Dowladda Mauritania, iyadoo si xooggan u cambaareyneysa bayaankan, kaas oo ka dhigan xadgudub cad oo lagu sameeyay mabaadi’da sharciga caalamiga ah, Axdiga Qaramada Midoobay, iyo dhammaan xeerarka caalamiga ah, iyo sidoo kale xadgudub weyn oo lagu sameeyay madaxbannaanida iyo sharafta dhuleed ee dowladaha, iyo khatar toos ah oo ku wajahan nabadda iyo amniga gobolka iyo kan caalamiga ah, gaar ahaan Geeska Afrika iyo gobolka Badda Cas.
Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania waxay sidoo kale taageertaa hadallada wadajirka ah ee ay soo saareen Ururka Dalalka Carabta, Ururka Iskaashiga Islaamka, iyo Midowga Afrika ee arrintan ku saabsan, kuwaas oo ku heshiiyay taageeridda midnimada Soomaaliya iyo madax-bannaanideeda dhammaan dhulkeeda, iyo diidmada faragelin kasta oo dibadda ah ama isku day lagu doonayo in lagu soo rogo xaqiiqo sharci darro ah.
Iyadoo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania ay ku dhawaaqday inay si cad u diidayso aqoonsigan iyo cawaaqib kasta oo ka dhasha, haddana waxay dib u xaqiijinaysaa mowqifkeeda adag ee taageerada leh ee ku wajahan midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyo taageeradeeda buuxda ee ay u hayso dowladdeeda sharciga ah dhammaan tallaabooyinka siyaasadeed iyo kuwa sharci ee ay qaaddo si ay u ilaaliso midnimadeeda dhuleed, amnigeeda iyo xasilloonideeda”.