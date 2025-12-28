Dowladda Suuriya oo ka horjeesatay aqoonsiga Israa’iil ee Soomaaliland
Dowladda Jamhuuriyadda Carabta ee Suuriya ayaa si kulul u cambaareysay kuna gacan sayrtay aqoonsiga dhex maray Israa’iil iyo Somaliland, iyadoo mar kale xaqiijisay taageeradeeda buuxda ee midnimada, madax-bannaanida iyo dhuleednimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
War-saxaafadeed ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Qurbajoogta Suuriya soo saartay, oo taariikhdiisu tahay 27-ka Diseembar 2025, ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay tahay xadgudub cad oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah iyo Axdiga Qaramada Midoobay, isla markaana ay si toos ah u dhaawacayso madax-bannaanida iyo midnimada qaran ee Soomaaliya.
Bayaanka ayaa caddeeyay in tallaabooyinka noocan ah aysan lahayn wax sharciyad ah, isla markaana aysan dhalin karin wax saameyn sharci ah, maadaama ay ku dhisan yihiin ku tumashada mabaa’diida aasaasiga ah ee xiriirka dowladaha iyo ixtiraamka xuduudaha caalamiga ah ee la aqoonsan yahay.
Suuriya waxay sidoo kale ka digtay isku day kasta oo lagu abuurayo hay’ado ama maamullo gooni-goosad ah ama lagu taageerayo mashruucyo kala qaybin ah, iyadoo ku tilmaantay arrintaas mid halis weyn ku ah amniga iyo xasilloonida gobolka, isla markaana leh cawaaqib siyaasadeed iyo amni oo khatar ku ah dalalka iyo shucuubta ku dhaqan Geeska Afrika.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Suuriya ayaa mar kale carrabka ku adkaysay mowqifkeeda aan is bedelin ee ah taageerada buuxda ee midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ixtiraamka madax-bannaanideeda, iyadoo si cad u diidday tallaabo kasta oo lagu doonayo in lagu wiiqo ama lagu kala jaro midnimada dhuleed ee dowladaha madaxbannaan.