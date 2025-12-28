U bood dhigaalka

MARAYKANKA OO SI CAD U SHEEGAY IN UU AQOONSAN YAHAY MIDNIMADA IYO WADAJIRKA DHULEED EE SOOMAALIYA

Sheeko:Midnimada Soomaaliya

​Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Maraykanka ayaa soo saartay bayaan xooggan oo ay ku xaqiijinayso mawqifkeeda ku aaddan madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya.

​Sida uu baahiyay wargeyska caanka ah ee Washington Post, xilli uu soo xiganayay saraakiil sare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Maraykanku wuxuu hoosta ka xaririqay inay weli u aqoonsan yihiin Soomaaliya hal dal.

​ Maraykanka wuxuu sheegay inuu sii wadayo aqoonsiga madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliya.

​Xaaladda Soomaalilaan: Bayaanka ayaa si gaar ah u xusay in midnimadaas ay “ku jirto dhulka Somaliland.”

​Hadalkan ka soo yeeray saaxiibka ugu weyn ee Soomaaliya dhinaca amniga iyo diblomaasiyadda ee Maraykanka ayaa imaanaya xilli xasaasi ah oo ay jireen dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo ku saabsan goonni-isu-taagga Soomaalilaan ka dib markii Ra’iisulwasaaraha Israa’iil uu isaga dhawaaqay in uu aqoonsaday Soomaalilaan.