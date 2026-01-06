Jaamacadda Carabta oo si adag u cambaareysay booqashada Wasiirka Arrimaha Dibadda Israa’iil ee Hargeysa
Dalalka Jaamacadda Carabta ayaa si kulul u cambaareeyay booqashadii uu Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Israa’iil ku tagay magaalada Hargeysa, taas oo ay ku tilmaameen mid sharci-darro ah, xadgudubna ku ah madax-bannaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Bayaanka rasmiga ah oo ka soo baxay Jaamacadda Carabta ayaa lagu sheegay in booqashadaasi ay tahay isku day fashilmay oo lagu doonayo in lagu meelmariyo aqoonsi aan sharci ahayn oo la siiyo maamulka Soomaaliland, taas oo si toos ah uga hor imaaneysa qawaaniinta caalamiga ah, go’aannada Midowga Afrika, iyo mowqifka mideysan ee Carabta ee ku aaddan midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabta Ahmed Abul Ghayt ayaa mar kale caddeeyay in Jaamacadda Carabta ay si buuxda u diidan tahay nooc kasta oo xiriir rasmi ama mid dadban ah oo lala yeesho maamul ka baxsan awoodda dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo ku tilmaamay arrintaas mid dhaawacaysa madax-bannaanida qaranka, isla markaana halis ku ah nabadda iyo amniga gobolka Geeska Afrika, Badda Cas, Gacanka Cadmeed iyo qaaradda Afrika guud ahaan.
Afhayeenka rasmiga ah ee Jaamacadda Carabta, Jamaal Rashiidi, ayaa sheegay in Golaha Wasiirrada Arrimaha Dibadda ee Jaamacadda Carabta uu horey, kulankiisii 28 Diseembar 2025, ku go’aamiyay in tallaabooyinkan ay yihiin kuwo baadil ah, sharci-darro ah, isla markaana aan la aqbali karin, maadaama ay fududeynayaan qorshayaal la xiriira barakicin qasab ah oo lagula kacayo shacabka Falastiin, iyo in dekedaha Soomaaliya loo adeegsado dano militari.
Jaamacadda Carabta ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay sii wadi doonto taageerada siyaasadeed iyo mid farsamo ee ay siiso hay’adaha dowladda Soomaaliya, si looga hortago isku day kasta oo lagu abuurayo khilaafaad cusub oo wiiqi kara xasilloonida, midnimada dalka, ama lagu faragelinayo marinnada badda istiraatiijiga ah ee Carabta.
Bayaankan ayaa imanaya xilli ay sii kordhayaan walaacyada ku saabsan faragelinta dibadeed ee ka jirta Geeska Afrika, iyadoo Soomaaliya ay mar kale heshay taageero cad oo ka timid dunida Carabta oo ku aaddan ilaalinta madax-bannaanideeda iyo midnimadeeda qaran.