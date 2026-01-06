U bood dhigaalka

​Ururka Shaqaalaha Adduunka (ITUC) oo Ka horyimid Aqoonsiga Israa’iil ee Somaliland

Sheeko:Midnimada Soomaaliya

​Ururka Caalamiga ah ee Midowga Ganacsiga (ITUC), oo matala in ka badan 200 oo milyan oo shaqaale ah adduunka oo dhan, ayaa si adag u naqdiyay tallaabada ay dowladda Israa’iil ku sheegtay inay u aqoonsanayso Somaliland dawlad madax-bannaan.

​Qodobada ugu muhiimsan ee bayaanka ITUC:

​Xad-gudubka Madax-bannaanida: ITUC waxay sheegtay in tallaabada Israa’iil ay ka horimanayso go’aannada Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika, kuwaas oo aqoonsan midnimada iyo madax-bannaanida dhuleed ee Soomaaliya.

​Khatarta Gobolka: Ururku wuxuu ka digay in go’aannada hal dhinac ah ay kordhin karaan xiisadda ka jirta Geeska Afrika, iyadoo gobolku markii horeba la tacaalayay colaado iyo xasillooni darro.

​Sharciga Caalamiga ah: Waxay ku nuuxnuuxsadeen in arrimaha ku saabsan dowladnimada lagu xalliyo nidaam sharci oo caalami ah iyo wadahadal loo dhan yahay, ee aan lagu xallin go’aanno siyaasadeed oo gooni-gooni ah.

​Garab istaagga Shaqaalaha Soomaaliyeed: ITUC waxay taageero u muujisay dalladda shaqaalaha Soomaaliyeed ee FESTU, iyagoo xusay in wax kasta oo dhaawacaya midnimada Soomaaliya ay khatar ku yihiin nabadda iyo horumarka shaqaalaha.

​Baaq ku socda Israa’iil iyo Beesha Caalamka
​Ururka ayaa ka codsaday Israa’iil inay dib uga laabato go’aankan, wuxuuna ugu baaqay waddamada kale inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo carqalad ku ah degnaanshaha Soomaaliya.