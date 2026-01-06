Ururka Shaqaalaha Adduunka (ITUC) oo Ka horyimid Aqoonsiga Israa’iil ee Somaliland
Ururka Caalamiga ah ee Midowga Ganacsiga (ITUC), oo matala in ka badan 200 oo milyan oo shaqaale ah adduunka oo dhan, ayaa si adag u naqdiyay tallaabada ay dowladda Israa’iil ku sheegtay inay u aqoonsanayso Somaliland dawlad madax-bannaan.
Qodobada ugu muhiimsan ee bayaanka ITUC:
Xad-gudubka Madax-bannaanida: ITUC waxay sheegtay in tallaabada Israa’iil ay ka horimanayso go’aannada Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika, kuwaas oo aqoonsan midnimada iyo madax-bannaanida dhuleed ee Soomaaliya.
Khatarta Gobolka: Ururku wuxuu ka digay in go’aannada hal dhinac ah ay kordhin karaan xiisadda ka jirta Geeska Afrika, iyadoo gobolku markii horeba la tacaalayay colaado iyo xasillooni darro.
Sharciga Caalamiga ah: Waxay ku nuuxnuuxsadeen in arrimaha ku saabsan dowladnimada lagu xalliyo nidaam sharci oo caalami ah iyo wadahadal loo dhan yahay, ee aan lagu xallin go’aanno siyaasadeed oo gooni-gooni ah.
Garab istaagga Shaqaalaha Soomaaliyeed: ITUC waxay taageero u muujisay dalladda shaqaalaha Soomaaliyeed ee FESTU, iyagoo xusay in wax kasta oo dhaawacaya midnimada Soomaaliya ay khatar ku yihiin nabadda iyo horumarka shaqaalaha.
Baaq ku socda Israa’iil iyo Beesha Caalamka
Ururka ayaa ka codsaday Israa’iil inay dib uga laabato go’aankan, wuxuuna ugu baaqay waddamada kale inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo carqalad ku ah degnaanshaha Soomaaliya.