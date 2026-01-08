Masar oo Qaramada Midoobay kala hadashay midnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya
Wasiirka Arrimaha Dibadda Masar Dr. Badr Cabdulcaati iyo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Mudane António Guterres oo qadka taleefanka ku wadahadlay ayaa qeyb kamid ah wadahadalkooda diiradda ku saaray faragelinta iyo weerarka Israa’il ay ku soo qaaday midnimada iyo wadajirka dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Wasiir Cabdulcaati ayaa Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u caddeeyay in aqoonsiga keligiis ah ee sharci-darrada ah ee Israa’iil u fidisay maamulka Somaliland uu yahay xadgudub cad oo ka dhan ah madaxbannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale, Wasiirka Arrimaha Dibadda Masar ayaa sheegay in qorshaha Isra’il uu wiiqayo xeerarka sharciga caalamiga ah iyo Axdiga Qaramada Midoobay, isagoo arrintaan ku tilmaamay mid khatar ah oo horseedi karta qalqal ku yimaada nabadda iyo amniga gobol iyo caalamka oo dhan.
Wasiir Cabdulcaati ayaa adkeeyay taageerada buuxda ee Masar ay la garabtaagan tahay midnimada, madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Dhankiisa, Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa Masar ku ammaanay doorka ay ka qaadaneyso taageeridda amniga iyo xasilloonida gobolka, xilli ay jiraan qalalaaso goboleed oo aad u adag. Waxa uu sidoo kale bogaadiyay sida ay Masar uga go’an tahay mabaadi’da Axdiga Qaramada Midoobay iyo dadaalkeeda joogtada ah ee lagu xoojinayo nabadda iyo amniga caalamka.