Shiinaha oo si adag uga jawaabay hadal ka soo yeeray Somaliland: “Waa gobol ka mid ah Soomaaliya”
MUQDISHO – Safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ayaa soo saartay bayaan kulul oo ay kaga jawaabayso hadallo dhowaan ka soo yeeray mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland, iyadoo markale ku celisay mowqifkeeda ku aaddan madax-bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Khilaafkan ayaa ka dhashay ka dib markii Wasiirka Madaxtooyada Somaliland uu faafiyay qoraal uu ku dhaleeceeyay amniga magaalada Muqdisho, isagoo sheegay inay Soomaaliya ku fashilantay ilaalinta martida heerka caalami ah.
Wasiirka ayaa sidoo kale adeegsaday hadal la sheegay inuu ahaa “mid gacan ku samays ah” (fake news) oo loo tiiriyay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Shiinaha.
Safaaradda Shiinaha ee fadhigeedu yahay Muqdisho, oo ka falcelisay arrintan, ayaa si cad u sheegtay:
”Somaliland waa qayb (gobol) ka mid ah Soomaaliya. Wax kasta oo aad samaysaan waxba kama beddeli karaan xaqiiqdaas.”
Bayaankan ayaa loo arkaa mid si toos ah u dhabar-jabinaya dadaallada Somaliland ay ku raadinayso aqoonsi caalami ah, isagoo hoosta ka xariiqay in Shiinuhu aanu marnaba u aqoonsanayn Somaliland inay tahay dal ka madax-bannaan Soomaaliya inta kale.
Dowladda Shiinaha ayaa muddo dheer caan ku ahayd taageeridda nidaamka “Hal Soomaaliya”, iyadoo saaxiib dhow la ah dowladda Federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho.